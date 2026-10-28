Manchester United’ın eski oyun kurucusu Jesse Lingard’a, Brezilya’da yaşadığı kaburga sakatlıkları nedeniyle önümüzdeki günlerde Corinthians’taki takım arkadaşlarından ayrı çalışması talimatı verildi. 33 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, takımının ligde kalma mücadelesi için tam olarak hazır hâle gelmeye çalışırken kulüp doktorları tarafından her gün yakından takip ediliyor.

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İngiliz futbolcunun kaburgalarında ağrılı sakatlık

Corinthians, salı öğleden sonra takımın İngiliz oyun kurucusunun altıncı ve yedinci kaburgalarında küçük kırıklar oluştuğunu açıkladı. Sakatlığından bağımsız olarak İngiltere Millî Takımı'nın eski oyuncusunun, üçüncü sarı kartını görmesinin ardından aldığı ceza nedeniyle cuma gecesi Mirassol'e karşı evinde oynanacak Brasileirao maçında forma giyemeyeceği zaten kesinleşmişti. Bu nedenle deneyimli futbolcu, kulübün sağlık ekibinden sakatlığına yönelik tedavi görürken ana gruptan ayrı olarak kondisyonunu koruyacak.

Kulüp, iyileşme planını açıkladı

Lingard, mart başında Sao Paulo'ya gelerek Aralık 2026'ya kadar geçerli ve 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı. O zamandan beri Güney Amerika'da düzenli olarak forma giyiyor. Bu sezon Brezilya Serie A'da çıktığı 19 maçta bir asist yapan Lingard, Copa Libertadores'teki sekiz maçta bir, Copa do Brasil'deki dört maçta da bir gol attı.

Corinthians, salı günü sakatlıkla ilgili yaptığı resmî açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Forvet Jesse Lingard'ın altıncı ve yedinci kaburgalarında küçük kırıklar oluştu. Oyuncu önümüzdeki günlerde normal şekilde, ancak takımdan ayrı antrenman yapacak. 77 numaralı oyuncunun yoğun iyileşme tedavisi başladı. Corinthians Sağlık Departmanı, takımla antrenman yapmasına izin vermek için durumunu her gün yeniden değerlendirecek.”

Brezilya'da sakatlık listesi kabarık

Lingard, sezonun kritik bir döneminde yeni göreve başlayan teknik direktör Clarence Seedorf'un kadrosundaki son önemli sakatlık vakası oldu. Takım, oyuncuların fiziksel sorunlarından ciddi şekilde etkilendi.

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Eski Manchester United takım arkadaşı Memphis Depay, sağ uyluğundaki ödem nedeniyle forma giyemiyor. Orta saha oyuncusu Raniele sağ dizindeki burkulmayı atlatmaya çalışırken, eski Arsenal stoperi Gabriel Paulista da sol bacağındaki adduktor kası zorlanması nedeniyle sahalardan uzak.

Bu kas ve eklem sorunlarının yanı sıra hücum oyuncuları Zakaria Labyad ve Kayke de geçirdikleri diz ameliyatlarının ardından iyileşme süreçlerini sürdürdükleri için forma giyemiyor.

Oyun kurucuyu kümede kalma mücadelesi bekliyor

32 maç sonunda 33 puanla 18. sırada bulunan Seedorf'un zor günler geçiren takımı, düşme hattından çıkma mücadelesinde 16. sıradaki Internacional'ın iki puan gerisinde. Takım arkadaşları cuma günü Lingard olmadan Mirassol'ü ağırlayacak. Lingard ise sakatlığını ve cezasını geride bırakarak 4 Kasım'da Sao Paulo ile oynanacak kritik derbiye dönmeyi hedefliyor. Kümede kalma mücadelesindeki son altı maçlık dönemde, bu derbiyi Botafogo'ya karşı iç sahada oynanacak karşılaşma izleyecek.