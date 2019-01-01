Eski Manchester United futbolcusu: Galatasaray ile oynayacağıma Anfield'a çıkmayı tercih ederim

Bir dönem Manchester United forması giyen eski futbolcu Paul Parker, Suarez'in eski takımına gol atıp sevinmesi üzerine ilginç bir açıklama yaptı.

1991-1996 yılları arasında 'da forma giyen eski sağ bek oyuncusu Paul Parker, Barcelonalı Luis Suarez'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eski takımı 'a attığı golden sonra sevinmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Parker, 1993'te 'a karşı oynadığı maçı örnek göstererek Suarez'in sevinmekte haklı olduğunu söyledi.

Eurosport'a konuşan Parker, Suarez'e yapılan eleştirileri doğru bulmadığın söyledi ve şöyle devam etti: "Suarez, Liverpool'da doğmadı ve orada 10 yıl oynamadı. Liverpool taraftarları üzülmüş olabilir ama attığı gole sevinmek Suarez'in hakkıydı. Suarez, Liverpool'a saygı duyuyor çünkü onu, o takım bu hale getirdi ve bir dönem takımın başarısının önemli bir parçasıydı. Ancak, Liverpool'a hiçbir şey borçlu değil. Yüreğiyle oynamasını bekleyen 85 bin taraftarına karşı borcu var esas."

Liverpool'un Barcelona'yı elemesinin zor olduğunu düşünen Parker, Anfield atmosferini Galatasaray ile karşılaştırdı. "Liverpool, Anfield rövanşına 3-0'lık bir skorla gidiyor ancak imkansız bir durumla karşı karşıya değiller. Liverpool taraftarı, Anfield'da korkunç şeyler yapabilir. Umarım polisler, Barcelona teknik direktörünü korur da geçen sene 'nin başına gelenlerin benzeri yaşanmaz. Anfield'daki taraftarlar, sizi yenebileceğini bildiği zaman iyilerdir ama onlardan Premier Lig'i veya Şampiyonlar Ligi alacağınız zaman, oldukça çirkinleşebilirler. Ancak bununla birlikte şunu da söylemek isterim ki Galatasaray ile oynayacağıma Anfield'da Liverpool'a karşı oynamayı tercih ederim. Maçtan sonra polisler, bizi coplarla dövmüştü. Avrupa'da aldığınız bir yenilgiden sonra maça çıkmak her zaman acı verici olur. Galatasaray, bizi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti ve bir sonraki hafta Manchester City'ye karşı oynadık. Taraftarlar, bize Türk lokumu fırlatmıştı."

Galatasaray ile Manchester United, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmişti. Old Trafford'da 3-3 biten maçın rövanşında Galatasaray, sahasında 0-0'lık bir skor alarak rakibini elemiş ve gruplara kalmıştı.