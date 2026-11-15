Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund, cumartesi günü Braga'da alınan 4-1'lik Uluslar Ligi galibiyetinin yalnızca Portekiz'in beklenen düzeyde oynamamasından kaynaklandığı iddialarını reddetti. Manchester United'ın eski forveti, Cristiano Ronaldo'nun millî takım kariyerini noktalamasından sonra ev sahibi Portekiz'in çıktığı ilk maçta ikinci yarıda iki gol atarak rakibinin gününü bozdu.

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İkinci yarıdaki iki gol farklı galibiyeti getirdi

Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg ve Mohamed Daramy ile birlikte yakaladığı erken fırsatları değerlendirememesine rağmen Estadio Municipal de Braga'daki üstün performansa öncülük etti. Konuk ekip, devrenin bitimine iki dakika kala Ruben Dias'ın Hojlund'un kafa vuruşunda topa elle müdahale etmesiyle aradığı golü buldu. Hojbjerg, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. İkinci yarının dördüncü dakikasında Hojlund, Mikkel Damsgaard'ın aşırtma pasına gelişine vurarak topu Diogo Costa'nın yanından ağlara gönderdi. Ardından Renato Veiga'yı çalımlayıp bir gol daha attı.

Forvet, deplasmandaki üstün performanslarını savundu

75. dakikada oyuna sonradan giren Mathias Jensen'in ortasını Joachim Andersen güçlü bir kafa vuruşuyla üst köşeden ağlara gönderince ev sahibi ekibin durumu daha da kötüleşti. 93. dakikada ise Mads Hermansen'in Joao Neves'in ilk şutunu çelmesinin ardından dönen topu Bernardo Silva yakın mesafeden tamamladı.

Son düdüğün ardından TV2 ile konuşan Hojlund, takımının rakibini deplasmanda farklı yenmesindeki başarısının teslim edilmesi gerektiğini söyledi: “Performansımızın hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum.

“Portekiz'in sanki bir Dünya Kupası finalindeymiş gibi oynamadığını kabul ediyorum, ama yine de Avrupa'nın en iyi beş ülkesinden biriyle deplasmanda oynuyoruz. Bana sorarsanız grubun favorisi de onlar. Bu, kendimize verdiğimiz büyük bir hediyeydi. Onların iyi mi kötü mü oynadığından söz etmek istemiyorum; bu, kendimize verdiğimiz bir hediyeydi.”

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İstatistiklerdeki fark, ev sahibinin hücumdaki etkisizliğini ortaya koydu

İlk bir saat dolmadan önceki bitiriciliğinin yanı sıra forvet, beş şutla İskandinav ekibinde bu alanda başı çekti. Takımının 2,33 beklenen golünün 0,64'ü onun şutlarından geldi. Yedi pasının tamamını isabetli kullandı ve girdiği yedi hava topu mücadelesinin üçünü kazanarak takımının en yüksek sayısına ulaştı. Damsgaard ve Gustav Isaksen de üçer gol fırsatı yarattı; Daramy ise girdiği 13 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.

Buna karşılık Jorge Jesus'un en büyük korkuları gerçek oldu. Yeni isimlerle kurduğu hücum hattı ciddi biçimde aksadı ve 15 şutta yalnızca 1,26 beklenen gol üretti. Bunun 0,39'u Silva'nın maçtaki son vuruşundan geldi. İlk 11'de başlayan Goncalo Ramos hiç şut çekemezken Joao Felix, Pedro Neto ve Bruno Fernandes birer şutta kaldı. Ev sahibi ekipte birden fazla şut çeken yalnızca oyuna sonradan giren Joao Palhinha (iki) ve Trincao (üç) oldu.

İskandinav ekibi çeyrek finale çok yakın

Cumartesi günkü galibiyet, Danimarka'yı son maçlar öncesinde Uluslar Ligi eleme aşamasına bir adım daha yaklaştırdı. Braga'da çeyrek final yolunda büyük bir adım atan İskandinav ekibine, son sekize kalmak için salı günü evinde komşusu Norveç karşısında beraberlik yetecek. Jesus ise Ronaldo sonrası döneme alınan bu ağır yenilginin ardından takımının etkisiz hücumuna hızla çözüm bulmak zorunda.