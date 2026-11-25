Eski İngiltere kanat oyuncusu Raheem Sterling, direksiyon başında güldürücü gaz soluyarak tehlikeli araç kullandığını kabul etmesinin ardından hapse girmekten kurtuldu. 31 yaşındaki futbolcunun Lamborghini'si sabah trafiğinde kullanılamaz hale geldi. Hâkim, Sterling'in «tamamen bencilce kararını» kınayarak ertelenmiş hapis cezası ve iki yıllık araç kullanma yasağı verdi.

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Sterling, Lamborghini kazası nedeniyle hapse girmekten kurtuldu

Sterling, tehlikeli araç kullandığını kabul etmesinin ardından çarşamba günü hapse girmekten kurtuldu. Reuters'ın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, direksiyon başında «güldürücü gaz» soluduktan sonra Lamborghini'siyle kaza yaptı . Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkan Sterling'e, infazı 18 ay ertelenen 12 aylık hapis cezası verildi. Sterling ayrıca iki yıl araç kullanmaktan men edildi ve 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına hükmedildi.

Manchester City ile dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve İngiltere formasıyla 82 maça çıkan Sterling, eylül ayında tehlikeli araç kullanma, azot protoksit bulundurma ve kan örneği vermeme suçlamalarını kabul etmişti .

Sabah trafiğinde «korkunç» araç kullanımı

Olay, 28 Mayıs'ta İngiltere'nin güneyindeki M25 ve M3 otoyollarında, sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yaşandı. Araç kamerası görüntülerinde Sterling'in şeritler arasında düzensiz biçimde gidip geldiği ve M3'te orta bariyere çarpmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Polise haber veren bir tanık, Sterling'in araç kullanımını «tam anlamıyla korkunç» diye nitelendirdi ve yol görüşünün büyük bölümünü kapatan büyük bir balondan gaz soluduğunu söyledi. Sterling'in Lamborghini'si otoyoldan çıktıktan sonra yol kenarındaki bir levhaya çarptı ve kullanılamaz hale geldi. Kazaya başka araç karışmadı ve kimse yaralanmadı.

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Polis, Sterling'i yolcu koltuğunda, elinde iki azot protoksit tüpüyle buldu. Hâkim Kirsty Allman, Sterling'in «diğer yol kullanıcılarının güvenliğini bilerek hiçe saydığını» belirterek davranışını kınadı.

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Hâkimden «tamamen bencilce karar» eleştirisi

Hâkim Allman, geçen sezon Hollanda kulübü Feyenoord'da oynayan kanat oyuncusuna yönelik değerlendirmesinde sert konuştu. Allman, Sterling'e «Yeterince uyumadan ve C sınıfı bir uyuşturucu kullanırken aracınızı sürmek için bilinçli ve tamamen bencilce bir karar verdiniz... Çok sayıda yol kullanıcısını ciddi zarar görme riskiyle karşı karşıya bıraktınız» dedi.

Sterling daha sonra polise «azot protoksitle ilgili bir sorunu» olduğunu söyledi. Avukatı Jason Bartfeld, 31 yaşındaki futbolcunun bu maddeyi kariyerindeki zorlu bir dönemde kullanmaya başladığını açıkladı.

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Bartfeld mahkemeye, «Bu suça yol açan çeşitli sağlıksız başa çıkma yöntemlerinin farkına vardı» dedi.

Sterling'i ücretsiz kamu hizmeti ve iyileşme süreci bekliyor

Suçların ciddiyetine rağmen Sterling, lehine değerlendirilen önemli kişisel hafifletici nedenler sayesinde hemen hapse girmekten kurtuldu. Hâkim Allman, futbolcunun hayır işlerine ve mayıs ayındaki kazadan bu yana bağımlılıkla mücadele hizmetlerine başvurmuş olmasına dikkat çekti. Eski Manchester City yıldızının, hapis cezasının infaz edilmemesi için 100 saatlik ücretsiz kamu hizmetini tamamlaması ve önümüzdeki 18 ay boyunca yeni bir suç işlememesi gerekiyor.