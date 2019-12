Eski Manchester City CEO'su Garry Cook: Yanlışlıkla Messi için Barcelona'ya teklif sunduk

İngiliz ekibin eski patronu, 2008 yılında bir yanlış anlaşılma sonucu Barcelona'ya 70 milyon poundluk transfer teklifi yaptıklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden 'de 2008-2011 yılları arasında CEO'luk görevini yürüten Garry Cook, ilk yılında yaşadığı ilginç bir olayı The Athletic'e anlattı.

2008 yılında kulüp sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden biri olan Pairoj Piempongsant ile telefonla yapılan toplantıda yaşanan yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen olayları şu şekilde anlattı:

"Konferans görüşmesi yapıyorduk. Pairoj, transferlerden ötürü başını belaya sokan Paul Aldridge ile hararetli bir şekilde konuşuyordu. Paul, işlerin kontrolden çıktığını ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu esnada kendisine masaj yaptıran Pairoj 'İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy)' ifadelerini kullandı. O an iletişimde bir sorun yaşadık ve biz Pairoj'un dediğini 'Messi'yi almamız gerekiyor' şeklinde anladık"

Toplantının ardından yaşananları da anlatan Cook "Paul yanıma geldi, kafasının karıştığını ve ne yapmamız gerektiğini sordu. Ben de teklifi sunalım ve olacakları görelim cevabını verdim. Ertesi gün Premier Lig'in başkanı Dave Richards beni aradı ve şu cümleleri kurdu: 'Garry, siz için teklif mi yaptınız? 70 milyon pound? Delirdiniz mi siz?" ifadelerini kullandı.

Garry Cook sözlerine 'nın bu teklifin gerçek olup olmadığını anlamak adına Dave Richards'ı aradığını ve İspanyol ekip yetkililerinin birkaç hafta önce bu teklifin gelmesi halinde anlaşabileceklerini de ekledi.

2008 yazında Robinho'yu 32.5 milyon poundluk bonservis bedeliyle 'den transfer eden Manchester City, o dönem için kulüp transfer rekorunu kırmıştı.

Robinho'yu bir nevi 'nin elinden çaldıklarını anlatan Cook "Robinho, Madrid'den Londra'ya gelmek için yola çıkmıştı bile. Uçuş detaylarına ulaştık ve onu özel bir uçağa bindirdik. Onun Manchester City'ye geleceğinin farkına vardığından hala emin değilim. O sadece Premier Lig'de bir kulüpte oynayıp daha fazla para kazanmak istiyordu. Bu transferi Londra'daki ofisimizden duyurduk. Robinho, anlaşma sağlanana kadar Manchester şehrini görmedi" şeklinde konuştu.