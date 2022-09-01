Eski Man City forveti Balotelli, Adana Demirspor'dan 2 milyon 620 bin Euro bedelle Sion'a transfer edildi

Daha önce Manchester City, Liverpool ve Inter formalarını giymiş olan Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan İsviçre ekibi Sion'a transfer edildi.

Adana Demirspor, takımdan ayrılacağı konuşulan Mario Balotelli'nin transferi için resmi açıklama yayınladı. 32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2 milyon 629 bin Euro bedelle İsviçre kibi Sion'a transfer edildi.

Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı. Son olarak İtalya Serie B'de Monza forması giyen Balotelli, Adana Demirspor ile 33 maça çıktı, 19 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

Balotelli, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ile Ümraniyespor maçından sonra bir gerginlik yaşamıştı. Vincenzo Montella, kulüpten ayrılan Balotelli hakkında bir açıklama yaptı.

Montella ne dedi?

Vincenzo Montella, Balotelli hakkında yaptığı açıklamada, "Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Bizi seyreden çocuklara kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Biz de robot değiliz, etten kemikteniz." şeklinde konuştu.

Montella, açıklamasına şu şekilde devam etti. "Bolotelli'yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında iletişimimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor."

Üç fotoğrafla transfer:

FC Sion

FC Sion

FC Sion

Sion sportif direktörü ne dedi?

Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, yaptığı açıklamada Balotelli için: "Mario Balotelli, tam bir sezondan çıkarak sağladığı güvenle geliyor. Hücum anlamında bize çok şey kazandıracak. O, kararlılığı ile ihtiyacımız olan türde bir forvet. Onu aramızda görmek bir onur" ifadelerini kullandı.