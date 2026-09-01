Real Madrid'in eski savunmacısı Rafa Alkorta, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın, başkent ekibinin taklit edemeyeceği ayırt edici bir taktik anlayış sergilediğini düşünüyor ve Katalan ekibinin sezon başından beri rakiplerine uyguladığı yüksek presi övüyor.

Barcelona ve Real Madrid, açılış haftalarında üçer galibiyet elde ederek İspanya La Liga'nın zirvesini paylaşıyor; ancak her iki takımın da güçlü hücum başlangıcı yaptığı bu dönemde, 12 gole ulaşan Katalan ekibi attığı gol sayısında iki gol farkla önde bulunuyor.

Alkorta, "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programına katılımı sırasında şunları söyledi: "Herhangi bir takımın Barcelona'nın yaptığını yapabileceğini düşünen varsa, bunu unutsun. Real Madrid'in, Barcelona'nın uyguladığı pres anlayışını uyguladığını asla görmeyeceğiz."

Real Madrid'in eski savunmacısı, Barcelona'nın pres anlayışının iki takım arasındaki en belirgin farklardan biri olduğunu belirterek, Flick'in oyuncularının ortaya koyduğu futbolun, taklit edilmesi zor bir kolektif düzen ve taktik bağlılık gerektirdiğini ifade etti.

Buna karşılık Alkorta, Real Madrid'in başarıya ulaşmak için mutlaka aynı anlayışa dayanmaya ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek, takımın bu tür bir presi aynı şekilde benimsememesine rağmen geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere kazandığı kupaları örnek gösterdi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Buna ihtiyaçları olmadığı doğru; Şampiyonlar Ligi'ni ve başka kupaları bu olmadan da kazandılar. Ancak Real Madrid'de farklı bir sistem ve bağlılık olduğunu düşünüyorum."

Alkorta, özellikle maçlarla dolu yoğun bir sezon geçiren bir grup yıldıza sahip olan Real Madrid için fiziksel eforun yönetiminin önemli bir faktör olacağını düşünüyor ve bazı oyunculara aşırı derecede yüklenmenin, sezonun ikinci yarısında hazır bulunuşluklarının gerilemesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Jude Bellingham ve takım arkadaşlarına işaret eden Alkorta, süreleri ve enerjileri uygun şekilde yönetilmezse mevcut seviyelerini mart ayına kadar korumalarının bir zorluk olacağını değerlendirdi.