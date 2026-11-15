Eski Lyon ve Napoli teknik direktörü Rudi Garcia, 2021 yılında Manchester United'ın teknik direktörlük görevi için iki ayrı görüşme yaptığını açıkladı. Fransız teknik adam, kulübün en son Mauricio Pochettino'yu teknik direktör olarak atamasından beş yıl önce Old Trafford'daki görev için değerlendirilmişti.

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Fransız teknik adam, geçici görev için aday listesini hatırlattı

Ole Gunnar Solskjaer'in üç yıllık görev süresi, Watford deplasmanında alınan 4-1'lik ağır Premier League yenilgisinin ardından sona erince Garcia, Norveçli teknik adamın yerine geçebilecek adaylardan biri olarak öne çıktı. Görevden alma kararı 2021-22 sezonunun ortasında geldiği için Manchester United yönetimi, yaza kadar geçici bir teknik direktör getirmeye karar verdi. 62 yaşındaki Garcia, önceki sezonun sonunda yaklaşık iki yıl çalıştırdığı Lyon'dan ayrılmıştı ve görev almaya hazırdı.

Rangnick'in atanmasından önce iki görüşme

2011'de Lille ile Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazanmış olan deneyimli teknik adam, İngiltere'de görevi üstlenmek için güçlü bir aday olduğuna inanıyordu. Ancak Old Trafford yönetimi Garcia'yı tercih etmedi ve Aralık 2021'de Rangnick'i kısa süreli bir sözleşmeyle göreve getirdi.

Göreve ne kadar yaklaştığını anlatan Garcia, The Athletic'e şunları söyledi: “Evet, dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan bu harika kulüpte çalışmak için iki kez görüşmeye girdim.

“İngiltere'de çalışmak istiyorum. Darren Fletcher ve John Murtough ile görüştüm. Bu geçici bir görevdi ve bana görev sona erdiğinde ne yapacağımı sordular. Onlara, o kadar iyi iş çıkaracağımı ve Manchester'da kalacağımı söyledim ama görevi Ralf'e verdiler.”

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Ayrılığın ardından dört kalıcı teknik direktör

Rangnick'in kısa görev süresinde takım, Premier League'i altıncı sırada bitirdi. Ardından Erik ten Hag, dört yılı biraz aşan bir dönemde yapılan dört kalıcı teknik direktör atamasının ilki olarak 2022 yazında göreve geldi. Hollandalı teknik adamın yerini Kasım 2024'te Ruben Amorim aldı. Eski orta saha oyuncusu Michael Carrick ise bu yılın başlarında takımın başına geçti.

Carrick'in perşembe günü görevden alınmasının ardından kulüp, takımı yeniden istikrara kavuşturmak için eski Tottenham Hotspur teknik direktörü Pochettino'ya yöneldi. Arjantinli teknik adam, 2029 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı ve önümüzdeki perşembe günü resmen göreve başlayacak.

Sonraki kariyerinde inişli çıkışlı dönemler

Bu arada Garcia, teknik direktörlüğe Al-Nassr'da döndü. Cristiano Ronaldo'yu, forvetin Old Trafford'dan ayrılmasının ardından burada transfer etti ancak göreve başlamasının üzerinden bir sezon bile geçmeden Nisan 2023'te görevden alındı. Üç ay sonra Napoli'nin başına geçti fakat 2023-24 Serie A sezonunda 12 maçın ardından kovuldu. Son olarak Belçika'yı bu yazki Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Takımın, turnuvayı şampiyon tamamlayan İspanya'ya elenmesinin ardından görevinden ayrıldı.