Liverpool'un eski futbolcusu, eski partnerine saldırdığı ve bu sırada saçından bir tutam kopardığı bir kavga nedeniyle suçlu bulunmasının ardından hakkında verilen kararla hapis cezasından kurtuldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, 30 yaşındaki futbolcu Jordon Ibe, bir kişiye saldırmak ve ona fiili bedensel zarar vermekten suçlu bulunmasının ardından cezasını almak üzere cuma günü Croydon Sulh Mahkemesi'nin karşısına çıktı; mahkeme kendisine para cezası ve toplum hizmeti cezası verdi.

Metropolitan Polisi, İngiltere genç milli takımlarının eski oyuncusunun aralık ayında yaşanan bir olay nedeniyle geçen ocak ayında Luton Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve şubat ayında hakkında suçlama yöneltildiğini, temmuz ayında ifadesini değiştirip suçunu kabul etmeden önce doğruladı.

BBC, mahkemenin temmuz ayında Ibe ile eski partneri Amy Mason arasında, Mason'ın kendisine borçlu olduğunu söylediği bir paranın iadesini talep etmesi üzerine Londra'nın güneyindeki Lambeth bölgesinde çıkan bir kavganın ayrıntılarını dinlediğini açıkladı.

Mahkeme, Mason'ın futbolcuyu uyuşturucu bağımlısı olarak nitelendirmesi üzerine oyuncunun onun saçını tutup bir tutam kopardığını ve bunun kadının başında saçsız bir bölge bırakmasına yol açtığını dinledi.

BBC, kendi savunmasını üstlenen Ibe'nin cuma günü mahkemeye ciddi bir hata yaptığını söylediğini, gerçek bir pişmanlık duyduğunu eklediğini aktardı.

Mahkeme kendisine 12 aylık toplum hizmeti emri, 80 saat ücretsiz çalışma, 27 gün rehabilitasyon faaliyeti ve bunlara ek olarak 764 sterlin para cezası verdi.

İngiliz kanat oyuncusu, haziran ayında Bulgar kulübü Lokomotiv Sofya'dan ayrılmasından bu yana bu dönemi herhangi bir takımı olmadan geçiriyor.

Oyuncu, önce Charlton Athletic ardından Wycombe Wanderers akademilerinde yetişti, 2012 yılında Liverpool'a transfer olmadan önce; burada kulübün A takımıyla 58 maça çıktı, ayrıca Birmingham City ve Derby County'de kiralık dönemler geçirdi, 2016 yılında Bournemouth'a katılmadan önce; burada 2020 yılına kadar kaldı ve güney sahilindeki ve Merseyside'daki iki döneminde Premier Lig'de 119 maça çıktı.

Ibe, 2023 yılında Ebbsfleet United'a katılarak amatör liglere geriledi ve 2025 yılında Bulgaristan'a transfer olmadan önce alt liglerde bir dizi kısa dönem geçirdi.



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