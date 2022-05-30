Eski Liverpool yıldızı Hamann: "Thiago, Avrupa futbolunun en abartılmış oyuncularından biri"

Eski Alman milli futbolcu, top rakipteyken Thiago'nun işlevi olmadığını düşünüyor.

31 yaşındaki oyuncu, sezonu FA ve Carabao Kupası ile bitirirken Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Bu süreçte Liverpool için önemli bir oyuncuydu.

Ancak performansları, baskı altındayken takıma hiçbir şey katmadığını düşünen eski Liverpool yıldızı Hamann'ı tatmin etmedi.

Ne söylendi?

Hamann, Sky Sport için bir köşe yazısında, "Bence, Kırmızıların takımı biraz modernize etmesi gerekiyor, özellikle orta sahada."

"Thiago hakkındaki hype'ı anlamıyorum. Benim için Avrupa futbolunun en abartılmış oyuncularından biri.

"İşler iyi gittiğinde ve çok fazla topa sahip olduğunuzda o iyi bir oyuncu, ancak baskı geldiğinde onu görmüyorsunuz.

"[Naby] Keita da bir hayal kırıklığı, [Jordan] Henderson bir işçi. Fark yaratabilecek ve takıma ekstra bir şey verebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları var."

Mane yorumu

Eski Alman orta saha oyuncusu Hamann, Liverpool'u yakın gelecekte Bayern Münih'e gidebilecek olan Sadio Mane'nin yerine iyi bir yedek bulması gerektiği konusunda uyardı.

Luis Diaz'ın Mane'nin yerini almak için doğru adam olduğuna ikna olmadı ve Senegalli yıldızın Bayern için uygun olup olmadığını sorguladı.

"Diaz iyi bir oyuncu ama Mane dört ya da beş yıldır düzenli olarak gol atıyor. Ayrılması Liverpool için büyük bir kayıp olacak."

"Bayern'e uyar mı? Mane hücumun ortasında oynayabilir ama ben onu kanatta olduğu kadar orada sevmiyorum.

"Şu anda 30 yaşında ve Cristiano Ronaldo'nun yaptığı gibi biraz hız kaybederse sonunda dokuz numara olarak oynayabilir.

"Öte yandan, bir teknik direktör için kanatta veya forvette oynayabilecek bir oyuncuya sahip olmak harika. Bayern yaz aylarında yeniden güçlü bir takıma sahip olmaları için oyuncular bulacak."

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