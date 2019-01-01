McAteer: Firmino, Liverpool'un Messi'si

Liverpool'un eski oyuncusu Jason McAteer, Brezilyalı forvetten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Premier Lig'in yeni sezonunda henüz mağlubiyetle tanışmayan 'da Roberto Firmino sergilediği performansla izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

2015'te 'dan İngiltere'ye gelen ve şimdiden takımıyla 200'den fazla maça çıkan Firmino'yu yorumlayan Jason McAteer, Brezilyalı oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

1995 ile 1999 yılları arasında Liverpool forması giyen McAteer, Racing Post'a yaptığı açıklamalarda Firmino'yu şöyle anlattı:

"Roberto Firmino sistemin çalışmasını sağlıyor. Brendan Rodgers onu nerede oynatması gerektiğini bulamamış ve sol kanatta denemişti. Jürgen Klopp, 4-3-3'üyle beraber gelerek bunu değiştirdi. Takımının hücumda her şeyi kontrol eden birine ihtiyacı vardı. Aynı Messi'nin 'da yaptığı gibi. Firmino, Liverpool'un Messi'si. Takımda olmadığı zaman yokluğunun etkilerini çok net görebiliyorsunuz"

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Liverpool'un ileri üçlüsünün Klopp'un şablonuna çok uyduğunu ifade eden McAteer şunları söyledi:

"Sistemleri Mo Salah ve Sadio Mane'ye son derece uygun ama her şeyin işlemesini sağlayan kişi Firmino. O olmadan Liverpool çok farklı"

Roberto Firmino, Liverpool ile bu sezon çıktığı 11 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.