Eski Liverpool kalecisi: Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz'e zarar verecek... Messi'nin aksine

Eski Liverpool kalecisi, Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi ve onun 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde milli takımına zarar vereceğini belirtti.

Ronaldo, futbol kariyerinde son kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. 2026 yılında Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada Portekiz, 11. grupta Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.

Ancak eski Liverpool ve Tottenham kalecisi Amerikalı Brad Friedel, Arjantinli Inter Miami kaptanı Lionel Messi'nin aksine, Portekizli yıldızın turnuvaya katılmasıyla milli takımına zarar vereceğini düşünüyor.

Portekizli "Apula" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Friedel, "Tüm oyuncular bir gün emekli olmak zorunda kalacak, işler böyle yürüyor ve Ronaldo için de durum böyle" dedi.

Oyuncu, "Ronaldo hala harika bir fiziksel durumda görünüyor, ancak oyun stili değişti. Bir oyuncunun takımın kolektif performansına zarar verebileceği bir zaman gelebilir" diye ekledi.

Ve ekledi: "Ama aynı zamanda, o yedek kulübesinde bırakabileceğiniz türden bir oyuncu değil, çünkü Ronaldo'yu takımdan çıkarırsanız, Dünya Kupası boyunca tek konuşulan konu bu olur."

"Bu kararı vermek zorunda olan kişi olmadığım için çok minnettarım, çünkü açıkça Messi ve Ronaldo'nun düşüşte olduğunu düşünüyorum" diye devam etti.

"Messi, Inter Miami'de hala çok fazla oynuyor. Hala gol atabilir ve asist yapabilir mi? Evet, o Messi olduğu için Arjantin'e hala yardımcı olabilir, ancak bugünün Ronaldo'su, özellikle de takımın savunmaya ihtiyacı olduğunda, pek bir şey yapamaz."

"Sen teknik direktörsün, dünyanın en iyi takımlarına karşı sadece 10 oyuncuyla savunma yapıp oynayacak mısın? Bu zor bir şey."

Ve şöyle bitirdi: "Messi'nin iyi yanı, hiç savunma yapmamış olmasıdır. Takımlar her zaman onun sahada özgürce hareket edebilmesi için kurulurdu, durum hep böyleydi."