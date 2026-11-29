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Takımı Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 yenildiği Copa Libertadores finali, 1986 doğumlu Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için kariyerinin son maçı oldu: "Kariyerim sona erdi. Bundan daha iyi bir film olamayacağını biliyorum. Kariyerimi başladığım bu sahada, burada olmak için gösterdikleri fedakârlıktan dolayı kendilerine minnettar olduğum Estudiantes taraftarlarıyla birlikte bitiriyorum. Sonuçtan bağımsız olarak kalbim çok mutlu, başardığımız her şey için".

Kaybedilen final hakkında ise şunları söyledi: "Palmeiras'ı aldığı sonuçtan dolayı tebrik etmek istiyorum. Bence bu, kariyerim için çok olumlu bir son. Çünkü beni bağrına basan takım Estudiantes ile, insanlarla, ailemle birlikte zafer için mücadele etmeye geldik. Bundan daha iyi bir son olabileceğini sanmıyorum. Duygularım, hislerim bunlar..."

Muslera, "Zorlu ve çekişmeli bir maçtı, o pozisyonda golü buldular. Takım arkadaşlarıma gösterdikleri çaba ve verdikleri emek için teşekkür ettim. Kulüpte geçirdiğim bu bir buçuk yılda zafer için mücadele ettik. Son derece mutlu ayrılıyorum" dedi.

Muslera, kulüp düzeyinde 741 maça çıkıp 754 gol yiyerek kariyerini noktaladı. Uruguay millî takımında ise 137 maçta 139 gol yedi. Muslera, Montevideo Wanderers (2004-2007), Nacional (2007-08), Lazio (2007-2011), Galatasaray (2011-2025) ve Estudiantes (2025-26) formalarını giydi.

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Lazio'da 113 maça çıkan Muslera, 133 gol yedi; bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Uruguaylı kaleci, kariyerinin en önemli bölümünü Galatasaray'da geçirdi ve burada sekiz Türkiye ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Muslera, Uruguay ile 2011'de Copa America'yı kazandı.