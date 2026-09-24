Eski Kuveytli yıldızdan sert çıkış: Suudi Arabistan en iyisi değildi!

Eski Kuveyt Milli Takımı yıldızı Adel Akle, Suudi Arabistan ile Kuveyt maçının ardından yaptığı sert açıklamalarla tartışma yarattı ve Suudi Arabistan'ın maçın daha iyi tarafı olmadığını, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sergilediği görüntünün Kuveyt Milli Takımı'nın karşılaşma boyunca ortaya koyduğu performansın bir sonucu olduğunu vurguladı.

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Adel Akle, "Abu Dabi Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı'na karşı nasıl bir yöntemle oynadığımızı bilmiyorum, hatta bireysel çözümler bile ortaya çıkmadı çünkü takım oyunu yoktu." Akle, Kuveytli oyuncuların maça yaklaşım biçimini eleştirerek, takım organizasyonundaki eksikliğin takımın performansına açıkça yansıdığını belirtti.

Eski Kuveyt yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Suudi Arabistan Milli Takımı'na karşı geçişlerde bile mavililer görünmedi." Akle, Kuveyt Milli Takımı'nın maçın belirli anlarında alanları değerlendirmeyi ya da gereken tehlikeyi oluşturmayı başaramadığını, bunun da Suudi Arabistan'ın sahada daha iyi bir görüntü vermesine yol açtığını vurguladı.

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Akle, iki takım arasında ortaya çıkan farkın Suudi Arabistan lehine belirgin bir bireysel üstünlüğü yansıtmadığını vurgulayarak, Kuveytli oyuncuların karşı taraftaki rakiplerinden aşağı kalmayan yeteneklere sahip olduğunun altını çizdi.

Adel Akle şöyle konuştu: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyuncuları, Kuveyt Milli Takımı'nın oyuncularından daha iyi değil." Akle, mavililerin sergilediği performansın Suudi Arabistan'a maç boyunca doğrudan avantaj sağladığını, bunun ise mutlaka iki taraf arasında oyuncu kalitesi açısından büyük bir fark bulunmasından kaynaklanmadığını değerlendirdi.

Eski Kuveyt yıldızı açıklamalarını net bir mesajla noktaladı: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nı bu üstünlükle gösteren, Kuveyt Milli Takımı'dır." Böylece mavililerin performansını ve maça yaklaşım biçimini, iki takımın karşılaşma boyunca sergilediği görüntünün sorumluluğunun büyük bir bölümünü taşıyan taraf olarak gösterdi.







