NE OLDU? Galli efsanenin, ilk duruşması 31 Ağustos'ta juri gözetiminde yapıldı.
Müzakereler, jüri üyelerinin yargıca daha fazla süre verilmesi halinde bir karara varmanın makul olabileceğini belirtmesiyle 22 saat 59 dakika sürdü.
Hakim, daha sonra jüriyi tahliye etme kararı aldı. Peter Wright QC çarşamba günü Kraliyet Savcılık Servisi'nin 10 ay içinde yeniden yargılama isteyeceğini doğruladı.
BÜYÜK RESİM: Giggs, iddiaya göre Kasım 2020'de eski kız arkadaşı Kate Greville'e kafa atıp kız kardeşine dirsek atmakla suçlanıyordu.
İddia edilen olay Greater'ın Manchester'daki evinde meydana geldi. Galli menajer, ayrıca üç yıl boyunca Greville'e karşı davranışları kontrol etmekle de suçlandı.
DAHA FAZLASI: Giggs, suçlamaları reddetti ve avukatı Chris Daw QC, suçlamaların 'çarpıtma, abartma ve yalanlara' dayandığını söyledi.
Manchester United'ın eski oyuncusu, savcılık yeniden yargılanacaklarını doğruladığında mahkemede yoktu.
ÜÇ FOTOĞRAFTA:
NE OLACAK? Ryan Giggs ve menajeri için yeniden yargılama 31 Temmuz 2023'ten itibaren gerçekleşecek.
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