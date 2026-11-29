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Kaio Jorge, 2002 doğumlu Brezilyalı forvet, İtalya'da 2021-2023 yılları arasında Juventus forması giydi. A takımda 11, Next Gen'de ise 2 maça çıktı ve bir gol attı. 2022-23 sezonunda kiralık olarak Frosinone'de oynadı; 23 maçta 3 gol kaydetti. Ardından 7,2 milyon euro karşılığında bonservisiyle Cruzeiro'ya transfer edildi.

Cruzeiro'da Kaio Jorge 95 maçta 45 gol attı ve Avrupa'ya olası dönüşü açısından yeniden transfer gündemine girdi. Son haftalardaki söylentiler arasında Bayern Münih ihtimali de vardı.

Cruzeiro ile Brezilya Ligi'nin 38. ve son haftasında oynayacağı bir maçı daha kalan forvet, takımının Flamengo ve Palmeiras'ın ardından üçüncü sırayı matematiksel olarak garantilediği dönemde durumunu değerlendirdi.

“Avrupa'dan bana teklifler gelmesi normal” diyen Kaio Jorge'nin sözlerini TuttoJuve.com aktardı: “Bu yılın bitmesini beklemeliyiz. Henüz nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Her şeyi, oyuncular için en iyi yolu belirleyecek yönetimin ellerine bırakıyoruz. Tekliflerin gelmesi normal. Genç bir futbolcu üst üste iki sezon yüksek seviyede oynayıp gol attığında, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi kaçınılmaz. Ama ben çok sakinim: 2030'a kadar sözleşmem var. Pedrinho ne istediğimi biliyor.”

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Sona ermek üzere olan lig sezonunda 15 gol atan Kaio Jorge şöyle devam etti: “Kalmak isterim ama bir transfer kulüp için avantajlı olabilir. Kulüpte kalmak istiyorum ve bunu herkes biliyor, ancak bu yalnızca kulüp için iyi olacaksa geçerli. Bazen karar bana ait olmuyor: Futbolcu kalmak isteyebilir ama bir transfer kulüp için avantajlı olabilir.”