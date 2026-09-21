Eski Juventuslu David için İspanya ayağa kalktı: "Çocuklara gösterilecek video, dünya çapında bir 9 numara"

Torino’dan Madrid’e her şey değişti. Jonathan David, Juventus formasıyla Serie A’da başarısız oldu. Madrid’de ise Kanadalı oyuncu yeniden gole kavuştu. Real’e karşı oynanan derbide üst üste üçüncü golünü atması, colchoneros taraftarlarının coşkusunu sonunda tamamen patlattı; öyle ki İspanyol anlatımı ve tüm medya da ondan etkilenmiş durumda.





“DÜNYA KLASINDA BİR 9 NUMARA” - Derbide belirleyici golü attı. İspanya’da özellikle forvetin maçı yorumlama biçimi büyük etki yarattı: hareketliliği, ceza sahasına hücum etme becerisi, pozisyonları okuması ve son metrelerdeki soğukkanlılığı. Derbinin canlı anlatımı sırasında ayrıca özellikle dikkat çekici bir övgü de geldi: “Videoları, forvet olmak isteyen her çocuğa izletilmeli. Dünya klasında bir 9 numaranın ceza sahasında nasıl hareket edip nasıl bitirdiği tam olarak budur.”





Üst üste üç maçta gol atması, taraftarların heyecanını artırdı ve performansını Atletico çevresinde en çok konuşulan konulardan biri hâline getirdi.











































