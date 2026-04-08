Eski İtalyan futbolcu, dönemin teknik direktörünü seçti: Onunla birlikte sahada kusardık!

Eski Juventus ve İtalya milli takım oyuncusu Emanuele Giaccherini, Dünya Kupası'ndaki fiyaskonun ardından sıfırdan yeniden yapılanma sürecinde Azzurri'yi yönetecek en iyi teknik direktör olarak adını verdi.

İtalya Milli Takımı, play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltılarda yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

Bu nedenle Giaccherini, Napoli'nin şu anki teknik direktörü Antonio Conte'yi Azzurri'nin başına dönmesi için aday gösterdi ve şöyle dedi: "O, zor zamanlarda güvenebileceğiniz bir lider. Sizi savaşa hazır bir asker gibi hazırlar ve şu anda tam da buna ihtiyacımız var."

Giaccherini, Conte'nin yönetiminde Juventus'ta ve ayrıca Euro 2016'da İtalya milli takımında antrenman yapmıştı. O turnuvada İtalya, çeyrek finalde Almanya'ya penaltı atışlarında yenilerek elenmişti.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Onun (Conte'nin) ruhu okşayan bir çalışma tarzı var. Eğer onu takip ederseniz, gelişirsiniz. Oyuncular onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. O, grupla benzersiz bir empati kurmayı biliyor."

"Saha içinde ne yapman gerektiğini her zaman bilirsin; antrenmanlarda bunu binlerce kez çalışırsın. Hatta yorgunluktan bitap düşene kadar. Sonra çok fazla iş vardı: Bazı antrenmanlarda kusuyorduk ve antrenmanı tamamlamak için oksijen maskelerine ihtiyaç duyuyorduk. Antrenmandan tamamen bitkin bir halde çıkıyorduk" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Conte en iyisidir; bizi Dünya Kupası'na geri götürecek. Milli takımla başarılı olabileceğini zaten kanıtladı. Zengin geçmişi bunun en iyi kanıtıdır: Juventus, Inter ve Napoli'de kendini yeniden keşfetti. Aynısını İtalya için de yapacak, şimdi her zamankinden daha fazla."

"Conte geldi ve milli takım için her şeyi değiştirdi. Juventus'ta onun altında oynamıştım ve takımımıza neler katabileceğini biliyordum. İster Torino'da ister Coverciano'da (İtalya'nın antrenman merkezi) olsun, antrenmanlar çok zordu ama sahada parlıyorduk" diye ekledi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bize görevimizin iyi bir performans sergilemek olduğunu ve savaşa hazır askerler olmamız gerektiğini söyledi. Kahramanlarımız yoktu, ama zafere olan özlemimiz farkı yarattı."