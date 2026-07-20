Eski İspanyol hakem: Arjantinli yıldızın müdahalesi kırmızı kart gerektirmedi

Eski İspanyol hakem ve Radio Marca’nın hakemlik yorumcusu Alfonso Pérez Borol, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinde Leandro Paredes’in Rodri’ye yaptığı müdahaleyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

La Liga'da 225 maça hakemlik yapmış olan Borol, Dünya Kupası final maçını yöneten Sloven hakem Slavko Vinčić'in performansını değerlendirdi.

Marca gazetesi, Borol’un “Paredes’in müdahalesi açıkça sarı kart gerektirir, ancak bu pozisyon nedeniyle hiçbir şekilde bir oyuncunun oyundan atılması söz konusu olamaz” şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

Ayrıca, saha hakeminin faulün ardından Paredes’e daha hızlı bir şekilde sarı kart göstermesi gerektiğini de ekledi.

Öte yandan, yorumcu Raul Varela, Borol’un durumla ilgili değerlendirmesine katılmadı; Varela, Slavko Vinčić’in Arjantinli oyuncuya kırmızı kart göstermesi gerektiğini düşünüyordu.

Maç sırasında Varela, Arjantin milli takım oyuncularının sergilediği şiddetli oyun tarzını ve fiziksel saldırganlığı eleştirdi ve Paredes’in müdahalesinin sadece bir uyarıdan daha ağır bir cezayı hak ettiğini savundu.

Bu an, Dünya Kupası finalinde görülen ve maçın son düdüğüne kadar her iki takımın oyuncuları arasında birçok tartışmalı durum ve çatışmaya sahne olan hakemlik ve medya görüşlerindeki bölünmeyi yansıtıyor.