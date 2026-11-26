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Lorenzo Pirola, takımı Olympiakos'un Milan ile oynadığı maçın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşma, Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynandı.

31. dakikada, Yunanistan ikincisi Olympiakos'un öne geçtiği pozisyonda İtalyan savunmacı, Milan kalecisi Mike Maignan'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Maignan, Pirola'nın kafa vuruşuyla üst direkten dönen topu kendi ağlarına gönderdi. Pozisyon, Gustavo Sá'nın altıpasa kullandığı kornerde yaşandı.

Dört dakika sonra Pirola, Alphadjo Cisse'nin boş kaleye çektiği şutu kayarak çizgiden çıkardı. Cisse, Ardon Jashari'nin savunma arkasına gönderdiği pasta kalesinden çıkan Stefan Ortega'dan önce topa ulaşmıştı.

Pirola'nın etkisi bununla da sınırlı kalmadı. İlk yarının uzatma dakikalarının ilkinde uygun bir pozisyonda sol ayağıyla çektiği şut üstten auta gidince farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı. Şutunu, Joao Silva'nın pasıyla topla buluşan Onyemaechi'nin yerden ortasında çekti. Silva'ya pası, rakip yarı sahanın orta bölümünde topu kazanan Gelson Martins vermişti.

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İkinci yarıda ise tablo değişti. Portekizli Joao Silva, 49. dakikada eski Bologna ve Atalanta oyuncusu İsviçreli Remo Freuler'in asistiyle skoru 2-0'a getirdi. 56. dakikada ise Pirola, Milan'ın geri dönüşünde bir gol ve iki asist kaydeden Omari Hutchinson'ı durduramadı. Geri dönüşte Alphadjo Cisse, 63. dakikada kafayla, Christian Pulisic ise 71. dakikada sağ ayağıyla gelişine vurduğu şutla gol attı. Ardından 95. dakikada Diego Moreira, kontra atakta attığı golle maçın skorunu 2-4 olarak belirledi.

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2002 doğumlu Pirola, Inter'in altyapısında yetişti. Inter ile 17 Yaş Altı kategorisinde İtalya şampiyonluğu ve ulusal Süper Kupa'yı kazandı.

Kariyerinde ayrıca 2020 Serie A şampiyonluğu da var. Antonio Conte, Pirola'ya Inter A takımıyla ilk ve tek maçına çıkma fırsatını 16 Temmuz'da verdi. Pirola, SPAL deplasmanında 4-0 kazanılan maçta bitime 10 dakika kala Antonio Candreva'nın yerine oyuna girdi. Inter daha sonra onu iki sezonluğuna Serie B ekibi Monza'ya kiraladı.

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Pirola'nın, kendisini 2024 yaz transfer döneminde Salernitana'dan 3 milyon euroya alan Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. O tarihten bu yana 82 maçta 1 gol, 1 asist ve 6 sarı kart kaydetti. 2025'te Yunanistan ligi ve kupasını kazanarak çifte zafer yaşadı.

Pirola, İtalya'nın 15 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı'na kadar bütün genç millî takımlarında oynadı ve 26 maçta 3 gol attı. Ancak A millî takımda hiç forma giymedi. Şimdi millî takım teknik direktörü Roberto Mancini'den davet bekliyor.

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Son bir ayrıntı: Pirola'nın, kaleci olarak oynayan Carlo adında bir ikiz kardeşi var. Carlo, Arcellasco Città Di Erba'da (Lombardiya Eccellenza ligi) forma giyiyor.