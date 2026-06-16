Eski İngiltere yıldızı Tuchel’e tavsiyede bulunuyor: Southgate’in hatasını tekrarlamayın

İngiltere'nin eski yıldızı Joe Cole, teknik direktör Thomas Tuchel'in selefi Gareth Southgate'in yaptığı hataya benzer bir hata yapması halinde, milli takımın Dünya Kupası serüveninin "iyi sonuçlanmayacağını" düşünüyor.

İngiltere, Dünya Kupası'ndaki serüvenine yarın Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak. Üç Aslanlar, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikten daha büyük bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Tuchel, İngiltere'nin açılış maçı öncesinde kadro seçimi ile ilgili bazı ikilemleri hâlâ değerlendiriyor; özellikle de Morgan Rogers ve Jude Bellingham'dan hangisinin Harry Kane'in arkasında başlayacağı konusu.

Alman teknik direktör, hafta başında, daha önce İngiltere milli takımında Rogers'ı sağ kanatta oynatmış olması nedeniyle, bu iki ofansif orta saha oyuncusunu aynı sistemde “kolaylıkla” sahaya sürebileceğini ima etmişti.

Ancak eski İngiliz kanat oyuncusu Joe Cole, Tuchel’in İngiltere’nin en iyi oyuncularının hepsini ilk 11’e sıkıştırmaya çalışmak gibi eski alışkanlığına geri dönmemesi gerektiği konusunda ısrarcıydı.

Cole, İngiliz "Metro" gazetesine şunları söyledi: "Bence şu ana kadarki yaklaşımı gerçekten canlandırıcıydı. Gareth'a dönersek, o yaklaşık dört yıl boyunca yolumuzu kaybettiğimiz bir dönemin ardından geldi; durum pek iyi değildi ve oyuncuların seviyesi, sebebi ne olursa olsun, düşmüştü."

Ve ekledi: “Bu sayede yeni oyuncuları kadroya dahil etme fırsatımız oldu, iyi bir takım ruhu yakaladık, bir sistem kurduk ve oradan yola çıktık.”

Şöyle devam etti: "Ancak birdenbire oyuncular yıldız haline geldi ve Gareth’ın döneminin sonlarında eski günlere geri döndük; sanırım o, bunun sahadaki sadece 11 kişiden ibaret olmadığını hissetmişti."

Sözlerine şöyle devam etti: “Bazıları artık saygınlık kazanmıştı, kahramanlardı; bu yüzden Gareth’ın eski yöntemlere dönmemek için mücadele ettiğini hissettim.”

Eski Chelsea yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “Thomas geldi ve yeniden başladık. Elimizde tüm bu harika oyuncular var; kahramanlar ve aralarında büyük yıldızlar da var: Declan Rice, Harry Kane ve Jude Bellingham. Ama o onlara ‘ben teknik direktörüm’ dedi.”

Şöyle devam etti: “Bence bunu başardı; bir oyun tarzı seçti, bir felsefe belirledi, istediği oyuncu tipini seçti ve bu şekilde çalışmaya devam edecek.”

"Şahsen, bu yaklaşımı sürdürdüğü sürece bu durumdan çok heyecan duyuyorum. Eğer eski yöntemlerine geri dönerse, işler iyi sonuçlanmayacaktır" diye ekledi.

Şöyle açıkladı: “Bence bu alışkanlıktan kurtulmalıyız, ama bunu yapmayacağız, çünkü herkes kimin ilk 11’de başlayacağını bilmek istiyor. Hepimiz karşılaştırmayı seviyoruz, ama sonuçta bireyleri unutmalıyız; önemli olan takımdır.”

Şöyle devam etti: “Bu ülkede bu konuda çok kötü olduğumuzu düşünüyorum ve ben de bunu bizzat yaşadım; oyuncuları birbirlerine kışkırtma konusunda. Özünde bireysel bir futbolcusun, çünkü futbolcu olmak için çok mücadele ediyorsun, sonra da egonu bir kenara bırakıp her hafta kendini takıma adamalısın.”

Ardından şöyle devam etti: “Maç bittiğinde, oynasınız ya da oynamayın, yine de birlikte akşam yemeği yemeniz gerekiyor. Bu, gerçekten de yönetilmesi gereken karmaşık bir durum.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu oyuncular, turnuvaya girerken şunu bilmeliler: Bazıları yıldız olacak, bazıları her dakikada oynayacak, bazıları ise hiç oynamayacak. Ancak kişisel durumları ne olursa olsun, kendilerini takıma adamalılar; bu, maça ilk 11’de başlayanlar için de başlamayanlar için de geçerli.”



