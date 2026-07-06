Eski İngiltere yıldızı, Meksika maçı sırasında boğazının kesileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldı

Bugün sabahın erken saatlerinde oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Meksika maçı, İngiltere için saha içinde ve dışında hiç de kolay geçmedi.

İngiltere, 10 kişiyle oynadığı ve saha içinde ve dışında büyük gerginliklerin yaşandığı ateşli bir maçın ardından 3-2'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Bazen şiddetli çatışmalara dönüşen gerginlik, sadece oyuncular ve teknik ekiple sınırlı kalmadı, birçok arbedeye sahne olan tribünlere de sıçradı.

"The Sun" gazetesine göre, İngiltere milli takımının eski bir yıldızı, tribünlerde öfkeli bir Meksikalı taraftar tarafından tehdit edildi.

Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’nı takip eden David Bentley, Mexico City’deki bu destansı maç sırasında “eğlenceli” anlar yaşadı.

Maç sırasında 41 yaşındaki Bentley, eski Tottenham Hotspur oyuncusuna dik dik bakarken, kendisine boğaz kesme işareti yaparak tehdit eden öfkeli bir taraftarla el kol hareketleriyle karşılık verdi.

Durum, başka bir taraftarın da aynı şeyi yapıp eski İngiltere yıldızına boğaz kesme işareti göstermesiyle daha da kızıştı.

İngiliz tarzında, Bentley bileklerini sallayarak esprili bir şekilde karşılık verdi ve taraftarı “aptal” olarak nitelendirdi.

Rakip takım taraftarlarının sert eleştirilerine rağmen, Bentley maçın bitiş düdüğünün ardından şık bir şekilde kutlama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir dizi videoda, eski futbolcunun bir grup İngiltere milli takım taraftarıyla dans ettiği görüldü.