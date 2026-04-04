Eski İngiltere milli takım oyuncusu: Salah yıkılmış ve özgüvenini kaybetmiş durumda

İngiltere milli takımının eski kalecisi ve şu anda "TNT Sports" kanalında yorumculuk yapan Joe Hart, Cumartesi günü oynanan FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'un Manchester City'ye 4-0'lık feci bir skorla yenildiği maçta Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın performansına ilişkin yorumda bulundu.

City, 39., 45+2. ve 57. dakikalarda Norveçli yıldız Erling Haaland'ın attığı üç golle öne geçerken, 50. dakikada Ganalı Antoine Semenyo üçüncü golü kaydetti.

Salah, 64. dakikada bir penaltı kaçırdıktan sonra sahadan ayrıldı ve 77. dakikada yerine Federico Chiesa girdi.

Mısırlı yıldızın City karşısındaki performansıyla ilgili olarak, Joe Hart maç sonrası analiz stüdyosunda şunları söyledi: "Mohamed Salah'ı kendine güvenen bir oyuncu olarak görmeye alışkınız, ancak bugün zorlandı ve özgüveni düşük görünüyordu."

Hart sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıya morali bozuk bir şekilde girdiğini gördük!"

Hart'ın bu sezon daha önceki maçlarda Salah'ın performansını övdüğü hatırlanıyor, ancak bugünkü konuşmasında Mısırlı yıldızın performansındaki düşüşe odaklandı.