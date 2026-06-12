Eski Hollanda milli takım oyuncusu, Memphis Depay hakkında acil bir tavsiyede bulunuyor

Anwar El Ghazi, Ronald Koeman'dan Pazar günü Japonya ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında Brian Brobbey'i Hollanda milli takımında ilk 11'de oynatmasını istiyor. Eski Oranje milli oyuncusuna göre, milli takım teknik direktörü Memphis Depay'ı çok dikkatli kullanmalı.

El Ghazi, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda Brobbey'i bu Dünya Kupası'ndaki 9 numarası olarak nitelendirdi. "Bunu sadece oyun tarzıyla Hollanda için çok önemli olabileceğini düşündüğüm için ya da fiziksel olarak güçlü Premier League'de sağlam fiziğiyle inanılmaz bir şekilde ayakta kalabildiği için söylemiyorum."

"Aynı zamanda Memphis Depay'ı korumak için de," diye ekliyor iki kez Hollanda milli forması giymiş olan oyuncu. "Oranje'deki istatistikleri 55 gol ve 36 asistle şaşırtıcı. Ve bence basın ve taraftarlar tarafından hak ettiği değeri görmüyor," diyor El Ghazi, ardından Koeman'a doğrudan bir çağrıda bulunuyor.

"Bu yüzden Koeman'ın Japonya'ya karşı oynanacak ilk maçta Depay'ı aslında koruması gerektiğini düşünüyorum," diyerek Oranje'nin teknik direktörüne ideal forveti konusunda ücretsiz bir tavsiye veriyor. "Cezayir maçında olduğu gibi, yüzde yüz formda olmadığı halde onu ilk on birde oynatırsan, tepkilerin ne olacağını şimdiden tahmin edebiliyorum. O zaman Depay'ı eleştirenlerin tüm görüşleri sözde doğrulanmış olur. Milli takım teknik direktörü olarak bunu istemezsin."

"Memphis'e zaman tanıyın. O zaman bu Dünya Kupası'nda çok değerli olacağına eminim," diyor El Ghazi, Brobbey'e sarsılmaz bir güven duyduğunu yineliyor. "Everton maçında James Tarkowski gibi bir 'canavarı' üzerinden atıp gol attığı an, aslında sezonunun tüm hikayesini anlatıyor."

Eski Ajax ve PSV forveti, Brobbey'in bu Oranje kadrosuna çok büyük katkı sağladığını düşünüyor. "Hollanda milli takımında o ideal bir bağlantı noktası. Oranje her zaman futbol oynamak ister, ancak bu turnuvada güçlü rakiplere karşı baskı altında kalacağımız anlar da olacak. O zaman Brobbey'e uzun bir top atmak ve diğer oyuncuların onun altına girmesi, bize nefes aldırır."

Koeman, Cezayir ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçlarında forvette Donyell Malen'i tercih etti. AS Roma oyuncusu her iki maçta da gol atamadı, bu nedenle forvette değişiklik yapılması gerektiği yönünde sesler yükseliyor.