Ani şöhret patlaması, 40 yaşındaki kaleci için her şeyden önce mahremiyetinde ciddi bir kayıp anlamına geldi. Vozinha gazeteyle yaptığı söyleşide, "Bugünkü hayatımla önceki hayatım arasında seçim yapma şansım olsaydı, önceki hayatımı seçerdim" itirafında bulundu.

Ağustosta Şili’nin köklü kulübü Colo Colo Santiago de Chile’de bir rock yıldızı gibi karşılanan kaleci, huzurunu ve sükunetini kaybetmekten yakınıyor. Dünyanın en iyi kalecisi seçimi için aday olan isim açısından kamuoyundaki bu büyük tanınırlık giderek bir yük testine dönüşüyor.

"Bir restorana gittiğimde sürekli biri benimle fotoğraf çektirmek istiyor ya da benden imza rica ediyor" dedi. "Daha da kötüsü: Biri beni filme alıyor." Yeşil Burun Adalı file bekçisine göre kamuoyu, başarının öteki yüzünü sık sık göz ardı ediyor: "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunun önünde yer almak istiyor ama bu gerçekliğin sadece olumlu taraflarını görüyor."

Şöhret dalgasının etkileri artık Vozinha’nın en yakın çevresini de vuruyor. Kendi anlatımına göre annesi memleketinde her gün taraftarların ziyaretini alırken, içine kapanık babası ise mesafesini korumayı öğrenmiş durumda. Vozinha’ya göre ikisinin de önce sınır koymayı öğrenmesi gerekiyor: "Ben orada değilim, bu yüzden onlara yardım edemem."

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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası döneminde kaç takipçi kazandı?

Kalecinin yükselişi 2026 Dünya Kupası civarında viral olmuştu: ABD, Kanada ve Meksika’daki finaller öncesinde Instagram profilinin 50.000’den az takipçisi vardı. Final hafta sonu civarında ise bu sayı 29 milyonu aştı. Turnuvadan iki aydan biraz fazla bir süre sonra hesabında hâlâ yaklaşık 28,4 milyon takipçi bulunuyor.

Kazandığı bu erişim, Vozinha’ya çok sayıda ticari teklif de getiriyor. "Dünya Kupası sırasında birçok şirket ve markanın benimle çalışmak istediğini biliyorum" dedi. Gelecekte hangi tekliflerin geleceğini henüz bilmediğini söylese de reklam ortaklarını seçerken net konuştu: Tütün, alkol ya da spor bahisleri alanındaki şirketlerle iş birliği olmayacak.

Kaleci başlangıçta Dünya Kupası’nın ardından milli takım kariyerini noktalamayı planlıyordu. Ancak kendisini hâlâ formda hissettiği için Yeşil Burun Adaları formasıyla kariyerine şimdilik devam ediyor. Şu sıralar milli takımla birlikte Afrika Kupası elemelerinde mücadele ediyor. Mali’ye karşı 3-1’lik açılış yenilgisinin ardından takım salı günü Ruanda ile karşılaşacak.