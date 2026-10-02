Davanın patlak vermesinden bu yana yaptığı en sert yorumunda, eski İspanyol uluslararası hakem Eduardo Iturralde González, Negreira davasında noktaları birleştirdi; Real Madrid'in son hamlelerini "tuhaf" olarak nitelendirdi ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun açıklamasının Barcelona'yı suçlayan hiçbir yeni unsur içermediğini vurguladı.

Iturralde'nin bu çarpıcı açıklamaları, İspanyol "Cadena SER" radyosunun ünlü "El Larguero" programına çıkışı sırasında geldi; eski hakem, Real Madrid'in Katalan kulübüne karşı UEFA'ya sunduğu yeni belge ve bilgilerin karşılıklı paylaşımıyla ortaya çıkan son gelişmeleri yorumladı.

Eski hakem, Avrupa kurumunun açıklamasının önemini azaltarak bunu salt bir şekli işlem olarak değerlendirdi ve Iturralde şunları söyledi: "UEFA'nın kendi açıklamasının da teyit ettiği gibi bu, 2023'ten beri inceledikleri bir davada ek bilgi sunduklarının yalnızca bir duyurusu; bu açıklama başka hiçbir şey eklemiyor."

Davanın özünü oluşturan hakemler üzerinde etki konusunda ise Iturralde, üç yıldır süren yargı soruşturmalarına dayanarak kesin konuştu.

Şöyle açıkladı: "Üç yıl boyunca Jandarma, herhangi bir hakem üzerinde bir etki olduğunu kanıtlayamadı ve kanıtlayamayacak. Başka bir deyişle, herhangi bir hakem üzerinde bir etki yoksa, sportif yolsuzluk da yoktur."









Real Madrid'e doğrudan saldırı

Real Madrid, eski hakemin eleştirilerinden payını aldı; Iturralde, kraliyet kulübünün tutumlarında açık bir çelişki olduğunu gördü.

Iturralde şöyle dedi: "Eğer bazılarının iddia ettiği gibi, sportif yolsuzluğun varlığını zımnen kanıtlayan 50 bin sayfa varsa, yapmanız gereken şey bunları UEFA'ya değil, yetkili mahkemeye sunmaktır."

Madrid stratejisine saldırarak ekledi: "Real Madrid'in son açıklamasında Avrupa Federasyonu'ndan davanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını istemesi tuhaf; oysa İspanya'da konunun karara bağlanması uzun zaman alıyor, çünkü bizzat Real Madrid'in talep ettiği ek süreler Negreira davasını uzatmaktan başka bir işe yaramıyor. Sportif bir sonuç yokken davayı uzatmaları tuhaf."

UEFA neden susuyor?

Radyo programı, son derece temkinli görünen Avrupa Futbol Federasyonu'nun tutumunun perde arkasını ortaya koydu.

Gazeteci Albert Lemos, UEFA'nın tüzüğünün maç sonuçlarını manipüle etmeye ya da etkilemeye karışan herhangi bir kulübün bir tam sezon boyunca Avrupa kupalarına katılmaya ehil olmadığının ilan edilebileceğini açıkça öngördüğünü ve tüzüğün, İspanyol yargısının kararını beklemeden karar almasına izin verdiğini belirtti.

Ancak UEFA beklemeyi tercih etti ve bunu gazeteci Jordi Martí şöyle açıkladı: "Herhangi bir işlem yapmadan önce, olağan mahkemeler tarafından aklanmayacaklarından emin olmak istiyorlar. Barcelona'nın bir yıl boyunca rekabetten men edildiğini ve bunun doğuracağı devasa mali kayıpları, ardından olağan mahkemelerin onları akladığını düşünün. Bu durumda, Barcelona'nın talep edeceği tazminat o kadar yüksek olur ki UEFA'ya büyük bir servete mal olur."

Böylece programın sunucusu Julio Pulido, UEFA'nın son açıklamasının Real Madrid'in belgeleri için bir "alındı teyidi"nden başka bir şey olmadığı ve Avrupa Federasyonu'nun şu ana kadar ayrı yeni bir soruşturma dahi açmayarak İspanyol yargısının son sözünü beklemeyi tercih ettiği sonucuna vardı.







