Eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın Benjamin Mendy'e 'destek' paylaşımı tepki çekti

Manchester City'nin sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, geçtiğimiz günlerde yapılan iki suçlamanın ardından toplamda altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan yargılanıyor.

Mendy soruşturmalar kapsamında göz altında tutulmaya devam ederken, bir dönem Galatasaray forması giyen Mario Lemina ise yaptığı paylaşımla kamuoyundan tepki çeken bir olayın öznesi oldu.

Lemina'dan tepki çeken destek paylaşımı

Fransız ekibi Nice'te top koşturan Lemina, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle Benjamin Mendy'yi desteklediğini işaret etti.

28 yaşındaki oyuncu, bu mesajın sosyal medyada tepki çekmesine karşın paylaşımını hesabından kaldırmadı.

OGC Nice midfielder Mario Lemina perhaps surprisingly public yesterday on Instagram in his support of Manchester City left-back Benjamin Mendy, after the latter was charged with another 2 counts of rape. pic.twitter.com/6sSrw1z9Xn — Get French Football News (@GFFN) November 17, 2021

Mendy soruşturmasında son durum

Hakkında altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan Mendy, gözaltında tutulmaya devam ediyor. Fransız oyuncu, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia edilen olaylardan ötürü bu suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Oyuncu için Ekim ayının başında kefalet talebi ikinci kez reddedilmişti. Mendy ve avukatı, henüz bu suçlamalara dair resmî açıklama yapmadı.