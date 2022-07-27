İstanbul'da Dinamo Kiev'e turu getiren golü Fenerbahçe taraftarlarının hafızalarını biraz zorladıklarında hatırlayacakları bir isim attı.

Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e uzatmalar sonunda 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

İsmail Yüksek'in 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı lacivertli ekip, 57'de Buyalskyi'nin golüyle yenik duruma düştü.

Valencia 70. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı, fakat pes etmeyen Fenerbahçe Szalai'nin 88'de attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

Beş yıl önce Fenerbahçe'de oynamıştı

Birinci uzatma devresinin başında oyuna dahil olan Oleksandr Karavaev 114. dakikada Dinamo Kiev'e turu getiren golü kaydetti.

30 yaşındaki Ukraynalı sağ bek 2016/17 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

Ara transferde Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Karavaev, Fenerbahçe'de üçü Süper Lig, üçü Türkiye Kupası olmak üzere toplam altı maça çıktı ve bir gol, bir asist üretti.

Üç yıldır Kiev'de

Fenerbahçe'deki kiralık döneminden sonra o yaz Zorya Lugansk'a transfer olan Karavaev, Temmuz 2019'da 2.5 milyon euro'ya Dinamo Kiev'e satıldı.

Geçen sezon yarıda kalan Ukrayna Ligi'nde 18 maçta üç asist yapan Karavaev, Dinamo Kiev formasıyla toplamda 102 maça çıktı, üç gol atıp 12 asist yaptı.