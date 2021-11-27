Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cinayet soruşturması kapsamında tutuklandığı iddia edildi

Eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk'ün cinayet soruşturması kapsamında tutuklandığı iddia edildi.

35 yaşındaki Sezer Öztürk, Almanya'da Leverkusen altyapısında başladığı futbol kariyerini 2015 yılında Beşiktaş'ta sonlandırdı.

Nürnberg, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımların da formalarını terleten Öztürk geçtiğimiz günlerde cinayet iddiası ile gündeme gelmişti.

Ne yaşandı?

İHA'nın haberine göre; Sezer Öztürk ve arkadaşı, 19 Eylül'de Şile otoyolu Paşaköy mevkinde seyir halindeydi.

Halil İbrahim S., babası, ağabeyi ve arkadaşları ise Paşaköy mevkine piknik yapmak için gitti.

Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için Halil İbrahim S.'den yol istedi.alil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!



Sezer Öztürk'ün işlediği cinayetten ilk görüntüler ortaya çıktı... pic.twitter.com/HyNn3oMNig — Sabah Spor (@sabahspor1) September 27, 2021

Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesinin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Sezer Öztürk, lüks otomobilinden ateş saçarken Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşanan kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaşların tedavileri ise hastanede sürmekte.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim S. ise Nişantepe mezarlığına defnedildi.

Sezer Öztürk tutuklandı mı?

DHA'nın iddiasına göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firari olan şüpheli Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

Hakimlik, Öztürk'ün “Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sezer Öztürk ne söyledi?

Sezer Öztürk'ün ifadesinde kimseye ateş açmadığını söyledi:

“Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor.

Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı"

Görgü tanıkları ne söyledi?

Olayı gören bir mahalle sakini İHA'ya yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuşmuştu:

"Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık.

"Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o" dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı."