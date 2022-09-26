Eski futbolcu Mark Lawrenson, BBC'nin onu '65 yaşında beyaz bir erkek' olduğu için kovduğunu açıkladı: Lawrenson yorumculuktan emekli oldu

Eski Liverpool defanslarından Mark Lawrenson'un BBC'deki spor yorumculuğu kariyeri sonlandı. Lawrenson sebebi '65 yaşında bir beyaz' olmasına bağladı.

Lawrenson, Mayıs ayında 30 yılın sonunda futbol yorumculuğundan emekli oldu.

Eski Liverpool defansı, kararın kendisine ait olmadığını açıkladı.

NELER OLDU? Mark Lawrenson, '65 yaşında beyaz bir erkek olduğu için' BBC'nin futbol yorumcuları arasından çıkartıldığını iddia etti. Lawrenson, 30 yıllık yorumculuk kariyerinden geçen sezon sonunda emekli oldu. Sunday Times'a verdiği röportajda BBC'den ayrılmayı kendisi istemediğini söyledi.

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NELER SÖYLENDİ? İrlandalı eski defans oyuncusu Lawrenson, röportajında bu haberin kendisine Mart ayında geldiğini söyledi. Lawrenson en son BBC'nin Football Focus programında yer aldı. Lawrenson şu an programın sunucusu olan Alex Scott'u övdü ancak Dan Walker'ın yerine "atıldığını" sözlerine ekledi.

BBC kariyeri boyunca altı Dünya Kupası görmüş ve yorumlamış olan Lawrenson, BBC'de geçen günleri hakkında şöyle bir açıklama yaptı: "Şirket, herhangi birini üzmekten ölesiye korkuyor. BBC'de geçirdiğim süre boyunca kimse bana 'bunu ya da şunu söyleyemezsin' demedi ama 'woke akımı' beni deli ediyor. 20 küsür yıldır buradayım, sanırım ne söyleyeceğimi ne söylemeyeceğimi bilebilirim."

LAWRENSON'UN BAHSETTİĞİ 'WOKE AKIMI' NEDİR?

Woke akımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan bir harekettir. Terim, Afro-Amerikan günlük dilinde sıklıkla kullanılan 'stay woke' ifadesinden alınmıştır.