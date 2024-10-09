Anthony Stokes, yaklaşık 4,000 euro değerinde kokain bulundurması nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Celtic ve Sunderland futbolcusu Anthony Stokes, Dublin’de yaşanan yüksek hızlı polis kovalamacası ve yaklaşık 4,000 euro değerinde kokain bulundurması sebebiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki eski futbolcu, Ocak 2023'te alkolün etkisi altında arabasını 160 kilometre hızla kullanarak başka bir araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli sürüş olayı sonrasında mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Stokes'un ciddi uyuşturucu bağımlılığı ve tehlikeli sürüş geçmişi nedeniyle ceza indirimine gitmedi.

Dublin Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Gráinne Malone, Stokes'un suçlarını ciddi bulduğunu belirterek 15 ay hapis cezası verdi ve beş yıl boyunca ehliyetine el konulmasına karar verdi. Mahkemede yapılan uyuşturucu testleri, Stokes’un hala kokain kullandığını ortaya koydu. Bu durum, cezasının hafifletilmesini engelleyen önemli bir faktör oldu. Stokes’un avukatı Lorraine Stephens, müvekkilinin eski bir profesyonel futbolcu olarak bağımlılık sorunları yaşadığını ve psikolojik destek ile rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Stephens, Stokes’un toplum hizmeti cezası almasını talep etti, ancak yargıç bu talebi reddetti.

Uyuşturucu ve tehlikeli sürüşle dolu bir gece

Stokes, Ocak 2023'te Dublin’de polis tarafından hız yaparken fark edildi ve alkollü olduğu tespit edildi. Garda Radoslaw Konczewski, Stokes'un Walkinstown Avenue’de 160 kilometre hızla araç sürdüğünü ve polis aracının dur ihtarlarına uymadığını belirtti. Stokes, birçok kırmızı ışığı ihlal etti, yaya geçitlerinde hızla geçti ve son olarak Phoenix Park kapılarında aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada, sürücü tarafındaki hava menfezine saklanmış 3,700 euro değerinde kokain bulundu. Uyuşturucu, Stokes’a ait bir çorabın içinde saklanmıştı ve üzerinde Stokes’un DNA'sı tespit edildi.

Mahkemede sunulan deliller, Stokes’un olay sırasında yanında bir yolcu olduğunu ve olayın yaklaşık 10 dakika süren bir kovalamaca ile sonuçlandığını gösterdi. Ayrıca, Stokes’un araç kullanırken sigortasız olduğu ve ehliyetini ibraz edemediği de ortaya çıktı.

Kariyer sonrası çöküş

Anthony Stokes’un futbol kariyeri boyunca, genç yaşta keşfedilip büyük kulüplere transfer olan başarılı bir oyuncu olduğu belirtildi. 14 yaşında Cherry Orchard Futbol Kulübü’nden Arsenal’e transfer olan Stokes, Premier Lig’de Sunderland forması giydi ve Celtic’te geçirdiği yıllarda İskoçya’da büyük başarılara imza attı. Ancak savunma avukatı Lorraine Stephens, futbolcunun kariyerinin sonlanmasının ardından ciddi bağımlılık sorunları yaşadığını ve bu durumun onun hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı. Stephens, müvekkilinin hem alkol hem de kokain bağımlılığı ile mücadele ettiğini ve bu olay sırasında kokainin etkisi altında olduğunu belirtti.

Stokes’un bağımlılık sorunları, futbol kariyerinin bitişiyle birlikte daha da derinleşti. Mahkemede, Stokes’un genç yaşta bağımlılıkla tanıştığı ve kariyerinin son dönemlerinde kokain kullanımıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı ifade edildi. Ayrıca Stokes’un kumar bağımlılığı olduğu ve futbolcuların kariyer sonrası yaşadığı zorlukları ele alan bir belgeselde yer aldığı da belirtildi. Stokes’un futbol kariyeri boyunca elde ettiği başarıların ardından psikolojik destek alması gerektiği savunuldu, ancak mahkeme bu durumu hafifletici bir neden olarak kabul etmedi.

Daha önceki suçlar ve mahkeme süreci

Stokes’un daha önce de sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında bir saldırı suçundan mahkumiyet almış ve o dönemde aldığı ceza ertelenmişti. Ayrıca, başka bir yargı bölgesinde gözaltında bulunduğu da belirtildi, ancak bu suçlarla ilgili detaylar mahkemede paylaşılmadı. Stokes, bu süreçte mahkemeye çıkmamak için defalarca kaçmış ve bu da siciline eklenen diğer suçlar arasında yer almıştı.

Yargıç Malone, Stokes’un suç geçmişi ve olayın ciddiyeti nedeniyle cezanın ertelenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Stokes’un mahkemeye annesi ve kız arkadaşıyla geldiği, ancak ceza kararını duyduğunda herhangi bir duygusal tepki göstermediği bildirildi. Cezanın ardından, Stokes'un temyiz başvurusunda bulunarak serbest bırakıldığı belirtildi.