Kosta Rika Futbol Federasyonu (FCRF), geçici teknik direktörlük dönemindeki etkileyici performansının ardından efsanevi eski kaptan Bryan Ruiz'i erkek millî takımının kalıcı teknik direktörü olarak resmen atadı. 41 yaşındaki eski Fulham oyun kurucusu, ülkesini 2030 Dünya Kupası finallerine yeniden taşımakla görevlendirildi.

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Geçici görevdeki başarısı kalıcı görevi getirdi

Kosta Rika Futbol Federasyonu İcra Kurulu, eski kaptanını 2030 Dünya Kupası'na katılma hedefiyle kalıcı teknik direktörlüğe getirmek için sözleşme şartlarını netleştirdi. Arjantinli teknik direktör Fernando Batista'nın görevden alınmasının ardından 28 Eylül'de geçici olarak atanan 41 yaşındaki Ruiz, deneyimli kaleci Keylor Navas'ı hemen yeniden kadroya çağırdı. Ardından Estadio Ricardo Saprissa'da Nikaragua (3-0) ve Haiti (2-0) karşısında üst üste alınan galibiyetler, Kosta Rika'nın CONCACAF Uluslar Ligi A Ligi'ndeki yerini korumasını sağladı.

Deneyimsiz teknik direktör güvendiği ekibi kuruyor

Bu atama, Ruiz'un A takım düzeyindeki ilk kalıcı teknik direktörlük görevi. Ruiz daha önce Liga Deportiva Alajuelense'nin altyapısında ve yardımcı antrenör olarak çalışmış, A takımın başında ise yalnızca acil durum nedeniyle iki maça çıkmıştı.

Kosta Rika Futbol Federasyonu'nun resmî açıklamasına göre bu karar, eski yıldızlarının liderliğini ve ülke içi ile uluslararası futbol hakkındaki bilgisini teknik direktörlük görevine taşımasına imkân tanıyarak süreklilik sağlıyor ve yeni bir dönemi pekiştiriyor.

Ruiz, kendisine destek olmaları için eski Dünya Kupası takım arkadaşları Wilmer Lopez ve Christian Bolanos'ı yardımcı antrenör, Ariel Gonzalez'i ise video analiz uzmanı olarak ekibine dahil etti. Wardy Alfaro da ocak ayında yardımcı antrenör olarak teknik ekibe katılacak.

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Efsane kaptan yeniden yapılanma görevini devralıyor

Sol ayaklı ofansif orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerinde Twente, PSV Eindhoven, Fulham, Sporting CP ve Santos formalarını giydi; 2022'de Alajuelense'de futbolu bıraktı. Kosta Rika'nın 2014, 2018 ve 2022'de katıldığı üst üste üç Dünya Kupası'nda da kaptanlık yaptı. Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda takımının tarihî çeyrek final yolculuğuna öncülük etti.

Ancak Ruiz, Meksikalı teknik direktör Miguel Herrera yönetiminde 2026 turnuvasına katılma hakkını kazanamayan ve Batista döneminde Uluslar Ligi'nde art arda hayal kırıklıkları yaşayan, FIFA sıralamasında gerilemiş bir takımı devralıyor.

Güney Amerika'nın güçlü takımları ilk sınavı verecek

Ruiz, kalıcı teknik direktör olarak ilk maçlarına gelecek ayki millî maç döneminde çıkacak. Kosta Rika, 13 Kasım'da Ekvador'la, dört gün sonra da Arjantin'le deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu hazırlık maçları, A takım düzeyinde yalnızca dört maçlık teknik direktörlük deneyimi bulunan Ruiz'un ilk dönemde yakaladığı ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini gösterecek. Rekabetçi bir kadro oluşturmaya başlarken Güney Amerika'da sergilenecek güçlü performanslar büyük önem taşıyacak.