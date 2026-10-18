Sevilla ve eski Fransa Milli Takımı orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, vatandaşları Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ve Aurélien Tchouaméni'nin seviyeleri hakkında konuştu; ayrıca Barcelona'nın yıldızı İspanyol Rodri'yi övgüye boğarak onun şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu belirtti.

Kariyerine şu anda Fransa İkinci Ligi takımı Dunkerque'te devam eden Nzonzi, Rennes'teki eski takım arkadaşı Camavinga hakkında şunları söyledi: "En iyi seviyesine geri dönme yolunda, bunu da Zidane'ın milli takımda ona verdiği güvene borçlu."

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Şöyle devam etti: "Garip olan, Madrid'de yaşadığı düşüş, çünkü üst düzey bir oyuncu. Onu uzun süre yakından izledim ve neler yapabileceğini biliyorum. Sakatlıkların ilerleyişini durdurduğunu düşünüyorum, ama henüz sadece 23 yaşında ve bence hâlâ Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olabilir... Kendine inanırsa, güven ve istikrar bulursa."

Rodri ile Tchouaméni arasındaki karşılaştırma hakkında Nzonzi, İspanyol "AS"gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları dile getirdi: "Karşılaştırmaları çok sevmiyorum, ikisi de muhteşem. Rodri son derece zeki, her yönden farklı ve çok az oyuncunun yapabildiği gibi orta sahaya hâkim oluyor. Ama Tchouaméni de üst düzey bir oyuncu. Bence şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu Rodri."

Mbappé ile ilgili olarak ise eski Roma yıldızı şunları söyledi: "Bence şu anda dünyanın en iyisi. Bazı kupalardan yoksun olsa da bireysel düzeyde elde ettikleri etkileyici. Tahminler adaylar arasında büyük bir yakınlık olduğunu söylüyor, ama bence bir sonraki Altın Top onun olmalı."

Ve ekledi: "Kupa kazanan oyuncular var, ama bence dünyada bir futbolcu olarak onunla boy ölçüşebilecek kimse yok. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum, ama benim düşüncem bu. Altın Top en iyi oyuncuya ya da en çok katkı verene gitmeli ve bence Kylian gibi biri olmadı."

Mbappé, Messi ve Cristiano

Mbappé'nin Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin konumuna ulaşma olasılığı hakkında şunları söyledi: "Yolda ilerliyor, ama henüz o konuma gelmedi. Onlar gerçek birer efsane, bireysel ve takım düzeyinde her şeyi kazandılar. Mbappé'nin ise pek çok şeyi kanıtlaması için önünde uzun bir yol var. Zaman bize gösterecek."

Michael Olise ve Lamine Yamal'ın kendi mevkilerinde dünya çapında en iyiler olup olmadığı sorusuna Nzonzi şu yanıtı verdi: "Evet, buna kesinlikle inanıyorum. Onlar dünyanın en iyi iki kanat oyuncusu, ikisi de yıldız konumuna sahip, büyük etki yaratıyorlar ve izlemesi keyifli oyuncular. Bence şu anda aynı seviyedeler."

Emekliliğinin ardından geleceğine dair ise şunları belirtti: "Birinci kategori Avrupa antrenörlük lisansını almaya yakınım ve antrenörlük alanında bir gelecek kurup kuramayacağımı anlamaya çalışacağım. Benim mevkimde oynayan oyuncular, sahada geçirdikleri yıllar boyunca edindikleri oyun vizyonu sayesinde daha fazla seçeneğe sahip oluyor."



