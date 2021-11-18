Emmanuel Petit, adı Manchester United menajerliğiyle anılan Zinedine Zidane’ın İngilizce öğrendiğini söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer ile sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Manchester United, ilk 11 maçın ardından lider Chelsea’nin dokuz puan arkasında altıncı sırada kendisine yer buldu.

Şimdiden dört mağlubiyet alan Kırmızı Şeytanlar’da Solkjaer’in geleceğinin tam anlamıyla sallatıda olduğu söyleniyor ve Norveçli menajerin yerine eski Real Madrid patronu Zidane da adaylar arasında başı çekiyor.

Neler söylendi?

Zidane’la Fransa Millî Takımı’nda beraber top koşturan Petit; Real Madrid’de ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı ismin İngilizce dersleri aldığını söyledi.

bookmakers.co.uk’e konuşan eski Arsenalli isim, buna karşın Zidane’ın Old Trafford’daki menajerlik görevini üstleneceğini düşünmediğini belirtti:

“İletişim çok önemlidir. Eğer Manchester United gibi bir kulübe geldiğinizde dili konuşamıyorsanız, bu sizin için büyük bir problem olabilir.”

“Son zamanlarda Zidane’ın İngilizce öğrenmeye başladığını öğrendim, yani bunun kariyeri için önemli olduğunu düşünüyorum ama dürüst olmam gerekirse Zinedine’in Manchester United’ın başına geçeceğini pek sanmıyorum.”

“Tabii ki o çok büyük bir isim ama Premier Lig’de hiç oynamadı ve burasıyla oldukça az bir bağlantısı var; yani bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum.”

Manchester United’ın adı başka hangi isimlerle anılıyor?

Ajax’ın revaçta menajeri Erik ten Hag, PSG’nin başındaki Mauricio Pochettino, RB Leipzig’in eski baş antrenörü Ralf Rangnick’in yanı sıra Leicester City’yi çalıştıran Brendan Rodgers’ın adı da United menajerliğiyle anılıyor.

Ancak Rodgers, son basın toplantısında bu spekülasyonlara bir nokta koymuştu: “İki nokta var. Birincisi, Manchester United’ın bir menajeri varken bana bu soruyu sormanız gerçekten saygısızca. O kulübü için çabalayan iyi bir insan ve iyi bir menajer.”

“İkincisi, bunun hakkında konuşamam çünkü bu gerçek değil.”