Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Jerome Rothen, Vinicius Junior'ın cezalı olmasının Real Madrid için değerli bir fırsat olduğunu düşünüyor; zira bu durum Yan Diomande'ye yeteneklerini kanıtlaması ve takımın hesaplarında yer edinmesi için gereken alanı sağladı.

Rothen, "Tribuna" sitesinin aktardığı açıklamalarında, Brezilyalı yıldızın yokluğunun "bela kılığına girmiş bir nimete" dönüştüğünü belirterek Diomande'nin bu fırsatı mükemmel şekilde değerlendirdiğini, sol kanattaki yerini geri kazandığını ve takımın kadrosunda etkili bir oyuncu haline geldiğini açıkladı.

Diomande fırsatı değerlendiriyor

Eski Fransız yıldız, Diomande'nin artık düzenli olarak süre bulduğuna ve teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazandığına dikkat çekti; oyuncunun sezon başında transfer bedelinden kaynaklanan baskılar ve sahadaki rolüne dair bir miktar kafa karışıklığı nedeniyle zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Sol cephede oynamanın oyuncuya daha fazla özgürlük tanıdığını, özellikle Mourinho'nun kendisinden rakiplere baskı yapmasını ve savunmaya destek vermek için geri dönmesini istediğini; ayrıca topu ileri taşıma ve sahanın derinliğine girme kabiliyetinin takımın orta sahasında dengeyi sağlamaya yardımcı olduğunu ekledi.

Mbappe değişti, Vinicius ise eskisi gibi değil

Rothen, Real Madrid oyuncularının gösterdiği savunma eforuna da değinerek Kylian Mbappe ve Vinicius'un bu alanda daha az efor sarf ettiği döneme kıyasla durumun değiştiğini öne sürdü.

Mbappe'nin şu anda daha fazla efor sarf ettiğini belirtirken, Diomande'nin de hareketleri ve taktiksel bağlılığıyla takıma gereken dengeyi sağladığını düşündüğünü açıkladı.

İki adım önde

Rothen'e Vinicius'un kadrodaki yerini kaybedip kaybetmediği sorulduğunda, buna olumlu yanıt vererek Diomande'nin devam etme hakkını kanıtlaması için seviyesini koruması gerektiğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Bana göre, evet, Vinicius yerini kaybetti. Diomande yerini savunmak zorunda kalacak, ancak teknik açıdan biraz daha az yetenekli olsa bile, pozisyon alma ve takıma denge sağlama konusunda gösterdiği efor, ona Vinicius karşısında iki adımlık bir üstünlük veriyor."

Böylece Rothen, iki oyuncu arasındaki kıyaslamayı taktiksel bağlılık ve takıma katkı çerçevesine oturttu; Diomande'nin saha içinde sunduğu denge ve eforun, Vinicius'un teknik açıdan ondan üstün olduğunu kabul etmesine rağmen, kendisine şu an için bir üstünlük sağladığını değerlendirdi.