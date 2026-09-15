Real Madrid'in kaptanı Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele arasındaki rekabet, Fransa Milli Takımı içindeki ortamı ateşledi. İki yıldızın açıklamaları, "Horozlar"ın soyunma odasında bölünmeye yol açma tehlikesi taşıyan bir krize dönüştü.

Mbappe daha önce Altın Top yarışı hakkında konuşmuş ve geçen yıl ödülü kazanan Dembele'den her zaman farklı bir konumda olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti: "Dembele mi? Ona her zaman yetenekli bir oyuncu olarak bakıldı, bense her zaman seçilmiş oyuncu olarak görüldüm." Ayrıca, kendisinin erken yaşta zirveye ulaştığını, rakibinin ise sakatlıklar nedeniyle farklı bir kariyer geçirdiğini belirtmişti.

Real Madrid yıldızının açıklamaları karşılıksız kalmadı. Dembele'nin cevabı, Paris Saint-Germain'in Brest'i yenmesinin ardından geldi ve Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyordu.

Dembele şunları söyledi: "Ben her zaman böyleydim, sınıfın arka sırasında sıkı çalışırdım. Kariyerim boyunca tek bir kelime etmedim, aksine sıkı çalıştım." Ardından şunları ekledi: "Hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, sıkı çalıştım ve Paris ile harika bir yılda bunun karşılığını aldım. Bu yıl göreceğiz, olayı baskı altında olmadan takip ediyorum."

İki taraf arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla sınırlı kalmadı. Eski Fransa Milli Takımı oyuncusu ve şu anda Radio Monte Carlo ağında yorumcu olan Jerome Rothen, Mbappe'nin sözleri nedeniyle Dembele'nin çevresinde bir öfke hali olduğunu ortaya koydu.

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Rothen, Marca gazetesinin aktardığına göre, Dembele'nin "olayı çok kötü karşıladığını" ve "Mbappe'ye çok kızgın olduğunu" belirterek şunları ekledi: "Ona göre bu bir ihanet. Sözler sert, ancak olaya bakış açısını tam olarak yansıtıyor."

Rothen'e göre durum yalnızca Dembele ile sınırlı değil; Paris Saint-Germain'deki ve Fransa Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarının onun yanında yer aldığına işaret etti ve Mbappe'nin açıklamalarının milli takım içinde iki kampın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş olabileceği konusunda uyardı.

Rothen, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'nin açıklamalarını anlamayan oyuncular bulunduğunu ve ikisi aynı milli takımı temsil etmesine rağmen bazılarının Dembele'ye daha yakın hale geldiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Bana, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'nin tüm açıklamalarını yeniden anlamayan pek çok oyuncu olduğunu ve aynı milli takımda olmalarına rağmen bunların Mbappe'nin takımından çok Dembele'nin takımına daha yakın olduğunu söylüyorlar; ancak şu anda iki kamp varmış gibi görünüyor."

Yaklaşan uluslararası ara dönemiyle birlikte durumun hassasiyeti artıyor; zira Mbappe ile Dembele'nin, yeni teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ilk kez milli takım kampında yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.

Fransız basınında, ikilinin ortamı yumuşatmak ve krizi sona erdirmek için bir görüşme yapabileceğine dair haberler yer almıştı.

Kriz, Altın Top'un sahibinin açıklanmasından önce son derece hassas bir zamanda geliyor; Dembele geçen yıl kazandığı ödülü savunurken, Mbappe kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmaya çalışıyor.

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