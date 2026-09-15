Eski Fransa yıldızı: Fransa oyuncuları, "hain" Mbappe'ye karşı Dembele'yi destekliyor

Real Madrid'in kaptanı Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele arasındaki rekabet nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın içindeki tansiyon yükseldi. İki yıldızın açıklamaları, "Horozlar"ın soyunma odasında bölünmeye yol açma tehlikesi taşıyan bir krize dönüştü.

Mbappe daha önce Ballon d'Or yarışı hakkında konuşmuş ve geçen yıl ödülü kazanan Dembele'den her zaman farklı bir konumda olduğunu vurgulamıştı. Mbappe şunları söyledi: "Dembele mi? O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü, bense her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim." Mbappe, zirveye erken yaşta ulaştığını, rakibinin ise sakatlıklar nedeniyle farklı bir kariyer yolundan geçtiğini belirtti.

Real Madrid yıldızının açıklamaları karşılıksız kalmadı; Dembele'nin yanıtı, Paris Saint-Germain'in Brest'i yenmesinin ardından geldi ve Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşına doğrudan bir cevap niteliği taşıdı.

Dembele şöyle konuştu: "Ben her zaman böyleydim, sınıfın arka sırasında sıkı çalışan biri. Kariyerim boyunca tek bir kelime etmedim, aksine sıkı çalıştım." Ardından şunları ekledi: "Ben hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, sıkı çalıştım ve Paris'te harika bir yılda ödüllendirildim. Bu yıl göreceğiz, ben olayı baskı hissetmeden takip ediyorum."

İki taraf arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla sınırlı kalmadı; eski Fransa Milli Takımı oyuncusu ve Radio Monte Carlo ağının mevcut analisti Jerome Rothen, Mbappe'nin sözleri nedeniyle Dembele'nin çevresinde bir öfke hali olduğunu ortaya koydu.

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Rothen, Marca gazetesinin aktardığına göre, Dembele'nin "olayı çok kötü karşıladığını" ve "Mbappe'ye çok kızgın olduğunu" söyledi ve şunları ekledi: "Onun için bu bir ihanet. Sözler çok sert, ama olaya bakış açısını tam olarak yansıtıyor."

Rothen'e göre bu durum yalnızca Dembele ile sınırlı değil; Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarının da onun yanında yer aldığını belirtti ve Mbappe'nin açıklamalarının milli takım içinde iki kampın oluşmasına katkıda bulunmuş olabileceği uyarısında bulundu.

Rothen, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'nin açıklamalarını anlamayan oyuncular bulunduğunu ve her ikisi de aynı milli takımı temsil etmesine rağmen bazılarının Dembele'ye daha yakın hale geldiğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bana, Fransa Milli Takımı oyuncularının çoğunun Mbappe'nin tüm açıklamalarını yine anlamadığını ve aynı milli takımda olmalarına rağmen Mbappe'nin takımından çok Dembele'nin takımına yakın olduklarını söylüyorlar; ama görünüşe göre artık iki kamp var."

Yaklaşan milli takım arası dönemiyle birlikte durum daha da hassaslaşıyor; zira Mbappe ve Dembele'nin, yeni teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ilk kez olmak üzere milli takım kampında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Fransız basınında, ikili arasında ortamı yumuşatmak ve krizi sona erdirmek için bir görüşme yapılabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Kriz, Ballon d'Or kazananının açıklanmasından önce son derece hassas bir zamanda geliyor. Dembele geçen yıl kazandığı ödülü savunurken, Mbappe kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmaya çalışıyor.

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