Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini yargılandıkları davada suçsuz bulundu

86 yaşındaki Blatter ve 67 yaşındaki eski UEFA başkanı Platini, 2015 yılında futboldan men edilmiş ve geçen Kasım ayında suçlanmıştı.

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter ve başkan yardımcısı Michel Platini, İsviçre'deki yolsuzluk davalarının ardından suçsuz bulundu.

İkili, 2011 yılında Blatter tarafından Platini'ye yapılan 2 milyon İsviçre Frangı (1,6 milyon sterlin) tutarındaki ödeme nedeniyle yargılandı.

Her iki futbol adamı da görevi kötüye kullanmadığını reddetmiş ve transferin Platini'nin FIFA için yaptığı danışmanlık çalışması için gecikmiş bir ödeme olduğunu söylemişti.

Blatter Cuma günü mahkemeye gelirken, "Hayatımda masum değilim ama bu durumda masumum" dedi.

86 yaşındaki Blatter ve 67 yaşındaki eski UEFA başkanı Platini, 2015 yılında futboldan men edilmiş ve geçen Kasım ayında suçlanmıştı.

2015 yılında açılan bir davanın ardından 11 günlük duruşmaları Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve 22 Haziran'da sonuçlandı.

Ne söylendi?

Platini, "Tüm sevdiklerime, yedi yıllık yalan ve manipülasyondan sonra adaletin nihayet yerini bulduğuna olan mutluluğumu ifade etmek istedim" dedi.

"Bu dava sırasında gerçek ortaya çıktı ve mahkemenin yargıçlarına kararlarının bağımsızlığı için derinden teşekkür ediyorum.

"Sürekli söyledim - benim savaşım adaletsizliğe karşı bir savaştır. İlk oyunu ben kazandım.

"Bu durumda, bu yargılama sırasında ortaya çıkmayan suçlular var. Bana güvensinler, tekrar görüşeceğiz çünkü pes etmeyeceğim ve hakikat arayışımda sonuna kadar gideceğim."

Uefa başkanlığından yolsuzluk davası sırasında çekilen Platini sekiz yıl süreyle futboldan men edildi, ancak daha sonra bu süre dörde düşürüldü.

Yasağa karşı yaptığı itiraz, 2020 yılında Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

Duruşma sırasında ne oldu?

Duruşma sırasındaki ifadesinde Blatter, 1998 yılında futbolun yönetim organının başkanlığına ilk atandığında Platini'den danışmanı olmasını istediğini söyledi.

Eski Fransa kaptanı Platini'nin yılda 1 milyon İsviçre Frangı (816,030 £) istediğini, ancak Blatter'in kendisine FIFA'nın bu ücreti karşılayamayacağını söylediğini söyledi.

Bunun yerine, daha sonraki bir tarihte ödenecek olan toplam 300.000 İsviçre Frangı'na (244,809 £) karar verdiler.

Blatter, duruşma sırasında mahkemeye verdiği demeçte, "Michel Platini ile başladığımızda toplamın bu olmadığını biliyordum ve buna daha sonra bakacaktık" dedi.

"İki sporcunun anlaşmasıydı. Bunda bir yanlışlık görmedim" diye ekledi.

Platini, "Başkana güvenmiştim ve bir gün bana ödeme yapacağını biliyordum" dedi.

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