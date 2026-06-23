Eski Feyenoord oyuncusu önemli bir transfer gerçekleştirebilir, ancak ADO henüz işbirliği yapmıyor

ADO Den Haag, Union Sint-Gillis’in Milan Hokke için yaptığı ilk teklifi reddetti. Gazeteci Wout Fassbender’e göre, Belçika’nın önde gelen kulübü 22 yaşındaki savunma oyuncusu için tekrar teklifte bulunacak.

Hokke, Feyenoord'dan transfer edildikten sonra 2025 yazından beri ADO'da forma giyiyor. Profesyonel futbolcu olarak geçirdiği ilk sezonunda, Vlaardingen doğumlu oyuncu Keuken Kampioen Divisie şampiyonluğunu hemen kazandı.

Hokke’nin Lahey’deki sözleşmesi yalnızca 2027 ortasına kadar geçerli olduğundan, ADO sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Union bu konuda oldukça kararlı.

Teknik direktör Mark Wotte, Brüksel kulübünün ilk teklifinin yaklaşık 500.000 avro olduğunu doğrulamayı reddediyor.

Voetbal International, Hokke’nin bu transferi gerçekleştirmek istediğini daha önce bildirmişti. Sol ayaklı oyuncunun Union ile kişisel olarak anlaşmaya vardığı bile söyleniyor.

Hokke, şu ana kadar ADO formasıyla 33 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda bir gol attı ve beş asist yaptı.

Hokke, 2011 ile 2025 yılları arasında Feyenoord’un altyapısında forma giydi. Ancak bu, A takımda ilk maça çıkmasına yetmedi.