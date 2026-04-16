Eski Feyenoord oyuncusu muhteşem bir ters vuruşla gol attı ve Cristiano Ronaldo gibi sevinç gösterisinde bulundu

Ondrej Lingr, Çarşamba gecesi bir anlığına Cristiano Ronaldo gibi hissetti. Feyenoord'un eski orta saha oyuncusu, Houston Dynamo ile El Paso arasındaki maçta (4-1 galibiyet) muhteşem bir ters vuruşla gol attı ve bunu Portekizli süper yıldızın meşhur "Siu" sevinciyle kutladı.

27 yaşındaki Çek oyuncu şu anda Houston Dynamo'da forma giyiyor. Major League Soccer'da Lingr bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetti, ancak US Open Cup'ın 16. turunda değerini kanıtladı.

Maçın daha ikinci dakikasında Lingr muhteşem bir ters vuruşla golü buldu. Ardından Ronaldo gibi golünü kutlamak için köşe bayrağına koştu. Houston Dynamo maçı sonunda 4-1 kazandı.

Lingr, 2023 ile 2024 yılları arasında Feyenoord formasıyla sadece 28 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda dört gol attı ve bir asist yaptı.