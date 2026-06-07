Eski Feyenoord oyuncusu, Donyell Malen'in takım arkadaşı olabilir: "Kulüpler arasında temas var"

Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, Olympique Marsilya'nın forveti Igor Paixão, uzun süredir AS Roma'nın ilgisini çekiyor ve bu yaz İtalya'nın başkentine transfer olabilir. Moretto'ya göre, her iki kulüp de eski Feyenoord oyuncusu hakkında görüşüyor.

Paixão'nun Roma ile adı anılmıyor değil. Geçen yaz transfer döneminde de Romalıların Brezilyalı oyuncuyu kadrolarına katmak istediği yönünde söylentiler vardı, ancak transfer gerçekleşmedi. O dönemde Marsilya, yarıştan galip çıkmıştı.

La Gazzetta dello Sport, bu hafta başında kanat oyuncusunun teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin transfer listesinde olduğunu bildirmişti. Ayrıca Roma'nın Hollanda milli takım oyuncusu Crysencio Summerville ile ilgilendiğine dair söylentiler de var.

Moretto, iki kulübün Paixão konusunda görüşmelerde olduğunu doğruladı. "Son günlerde bu bir söylenti olarak dolaşıyordu, ancak ben bunu doğrulamak istiyorum," diye söze başlayan Moretto, şöyle devam etti:

"Roma'nın Paixão ile ilgili olarak temasa geçtiğini ve bilgi aldığını teyit edebilirim. O, Roma için iyi bir profil. Roma bu tür bir oyuncu arıyor. Bu yüzden o, listede yer alıyor," diyor transfer uzmanı.

25 yaşındaki forvet, 2025 yazında yaklaşık 30 milyon euroya Feyenoord'dan transfer edildi ve Marsilya formasıyla 30 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Transfermarkt, forvetin transfer değerini yaklaşık 35 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Ancak Paixão, Marsilya ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Fransız devi ligi beşinci sırada tamamladı ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı, bu da büyük mali sonuçlar doğurdu. Bu nedenle kulüp, oyuncularını satmak zorunda kalabilir - ilgilenen kulüpler de bu durumu fırsat bilip harekete geçmek istiyor.