Eski Feyenoord oyuncusu Cyle Larin, yıldırım hızındaki golünün ardından Kanada'nın kahramanı oldu

Kanada ve Bosna-Hersek puanları paylaştı: 1-1. Kanada tarafında, eski Feyenoord kiralık oyuncusu Cyle Larin maçın kahramanı oldu. Oyuna girdikten iki dakika geçmeden forvet golü buldu.

On yedi dakikada Kanada ilk ciddi fırsatını yakaladı. Alistair Johnston sağ kanatta ortaya çıkacak boşluk buldu. Bosna-Hersek savunmacısı Amar Dedic'ten seken top, penaltı noktası civarında Jonathan David'in ayaklarına geldi. Forvet serbestçe şut çekebildi, ancak vuruşunda ikna edici olamadı ve kaleci Nikola Vasilj tarafından kolayca kurtarıldı.

Kısa süre sonra Bosna-Hersek golü buldu. PSV'li Esmir Bajraktarevic'e yapılan faulün ardından takım serbest vuruş kazandı. Sead Kolasinac topu ilk direğe doğru uzattı, ardından forvet Lukic yakın mesafeden kafayla golü attı: 0-1.

Kanada bundan sonra eşitliği sağlamak için kararlı bir şekilde aradı. Ev sahibi takım Bosna-Hersek'i giderek daha fazla geriye itti ve Tani Oluwaseyi ile tehlike yarattı, ancak Avrupa ülkesinin savunması direndi.

İkinci yarıda Kanada baskısını daha da artırdı. Oluwaseyi ve Liam Millar ile ev sahibi takımın tehdidi artarken, Bosna-Hersek neredeyse hiç atak yapamadı. 53. dakikada Ismaël Koné beraberlik golünü atacak gibi göründü, ancak Sead Kolasinac topu kale çizgisinin hemen önünden uzaklaştırdı ve kurtarışı üst direğe çarparak kaleden dışarı çıktı.

Ancak Kanada, geçiş anlarında savunmada zayıf kalmaya devam etti. Hızlı bir kontra atakta Lukic, skoru ikiye katlama şansı yakaladı, ancak kaleci Maxime Crépeau ile karşı karşıya kaldığında başarısız oldu.

Maçın son dakikalarında eski Feyenoord oyuncusu Larin oyuna girdi. Bu değişiklik hemen meyvesini verdi: Larin rakibini ustaca ekarte etti ve 16 metreden döndüğü pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. Böylece maçın skorunu belirledi.