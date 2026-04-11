Eski Feyenoord forveti John Guidetti, yeni kulübüyle büyük bir sürpriz yarattı

John Guidetti, kariyerine İsveç'in Rinkeby United takımında devam edecek. İsveç'in dördüncü ligindeki kulüp, bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Böylelikle 33 yaşındaki forvet, profesyonel futboldan kesin olarak veda etmiş oldu.

Kulüp Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Rinkeby United, gururla yeni bir transferini sunar!” dedi. “Manchester City, Feyenoord, Celtic, Celta de Vigo, Alavés, BP ve en son AIK gibi Avrupa’nın en üst liglerinde ve en iyi kulüplerinde deneyim sahibi bir oyuncu.”

“Adına birçok ulusal şampiyonluk kazanan, hak ettiği bir milli oyuncu. Camp Nou, Bernabéu ve De Kuip gibi dünyanın en büyük stadyumlarında oynadıktan sonra, şimdi Rinkeby'de oynuyor ve Knutby onun evi oldu!”

“Aynı zamanda yıllardır saha kenarında yer alan ve artık siyah-beyaz formayı giymeye hazır olan ateşli bir taraftar. Ceza sahasında ölümcül, zihinsel olarak güçlü, hem saha içinde hem de saha dışında kazanan zihniyeti ve tavrıyla tanınan bir oyuncu. Karşınızda: John Guidetti!”

Guidetti’nin son kulübü Solna’dan AIK’ydı. Orada 2022 ortasından geçen yılın sonuna kadar oynadı. Sözleşmesi uzatılmadı, bu nedenle forvet o zamandan beri serbest kalmıştı. Kasım ayında Expressen’e verdiği demeçte profesyonel futboldan ayrılabileceğini belirtmişti.

Guidetti, 2011/12 sezonunda Manchester City tarafından Feyenoord'a kiralanmış ve kısa sürede Rotterdam taraftarlarının en sevdiği oyuncu haline gelmişti. Ajax, Vitesse ve FC Twente'ye attığı hat-trickler sayesinde Feyenoord formasıyla 23 maçta 20 gol kaydetmişti.

Daha sonra Celtic ve Celta de Vigo gibi takımlarda forma giydi, ancak sakatlık sorunları nedeniyle büyük beklentileri tam olarak karşılayamadı.