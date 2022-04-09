Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, Atletico Madrid'i yıkan golü attı

La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid'i konuk eden Mallorca, aldığı kritik galibiyetle ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Atletico Madrid ise bu beklenmedik yenilgiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını tehlikeye attı.

Cadiz deplasmanında kazanan Real Betis bitime yedi hafta kala dördüncü sıradaki Atletico Madrid'le arasındaki farkı bire indirdi.

La Liga'da ilk dört sırayı alan takımlar Şampiyonlar Ligi vizesi alıyor. Beşinci Avrupa Ligi'ne katılırken, ligi altıncı sırada tamamlayan ekip Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Neler yaşandı?

Mallorca ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Vedat Muriqi'in 68. dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.

Atletico Madrid maçı %68 topla oynama oranıyla tamamlamasına rağmen rakip kaleye sadece bir isabetli şut gönderebildi.

Maça ilk 11'de başlayan iki yıldızdan Antoine Griezmann ikinci yarının başında yerini Cunha'ya bırakırken, 62. dakikada Luis Suarez'in yerine Joao Felix oyuna dahil oldu.

Muriqi'in karnesi

Ara transferde Lazio'dan Mallorca'ya kiralanan Kosovalı forvet, İspanyol ekibinde 11 maçta üç gol, bir asistle oynadı.

Mallorca'da çıktığı ilk maçta Cadiz filelerini havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 20 Şubat'ta Real Betis'e attığı golden bu yana suskundu.

2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 32 maçta 15 gol atan Muriqi, 20 milyon euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da bekleneni veremeyen Muriqi, Lazio adına çıktığı 49 maçta sadece iki gol atabildi.