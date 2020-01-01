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Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

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Futbolcuyken Fenerbahçe forması da giyen Sırp teknik adam Radomir Antic yaşamını yitirdi.

Bir dönem Fenerbahçe 'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör  Radomir Antic , 71 yaşında hayatını kaybetti.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.

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1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

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    Fenerbahçe'den taziye mesajı

    Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Radomir Antic'in vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic." ifadeleri kullanıldı.

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