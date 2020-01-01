Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe 'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic , 71 yaşında hayatını kaybetti.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.
Fenerbahçe'den taziye mesajı
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Radomir Antic'in vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic." ifadeleri kullanıldı.