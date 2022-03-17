Eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka: "Messi ve Ronaldo kariyerlerinin sonunda zekice davranmadılar"

Nicolas Anelka'ya göre, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint-Germain ve Manchester United'a gitme kararları "akıllıca" değildi. Eski Fransız yıldız, her ikisinin de kramponlarını asmasının ayıp olmayacağını söyledi.

Arjantinli ve Portekizli süperstarlar, geçen yaz yeni maceralara atıldılar. Messi, hayat boyu süren Barcelona kariyerini Parc des Princes'e gitmek için sona erdirdi ve Ronaldo, Old Trafford'a dönüşü için Manchester City'yi reddetti.

Ancak, her ikisinin de Şampiyonlar Ligi dışında kalmasıyla şanssızlık yaşıyorlar. Fenerbahçeli eski yıldız, Messi ve Ronaldo'nun Çin gibi daha kolay yerleri seçmeleri gerektiğini belirtiyor ve bunu denemeleri gerektiğini söylüyor.

Ne söylendi?

Anelka, RMC Sport'a "Daha uzun süre oynamak isteyen oyuncuların başına gelen budur" dedi.

"Kariyerleri sona erdi ve bence ikisi de son 15 yılda başardıklarından çok mutlu olmalılar. Diğerlerinin üzerindeydiler ve şimdi yavaşlamaları normal.

"Messi'ye Ronaldo'dan daha çok şaşırdım. Messi'nin Fransa'da iyi olcağını ve Ronaldo'nun İngiltere'de daha fazla zorluk çekeceğini düşündüm çünkü benim için Premier Lig dünyanın en zorlu ligi.

"Onlar zekice davranmadılar. Daha az karmaşık bir meydan okumayla yüzleşmeyi düşünmeliydiler çünkü zirvede bitirmek için doğru kararları vermelisin. 32, 33, 34'te bitirmekte tereddüt etmeyen oyuncular var. Eleştirilmeye gerek yok. 36'da bıraktım ama 32'de Çin'e gittim."

Messi ve Ronaldo'nun durumu

Hem 34 yaşındaki Messi hem de 37 yaşındaki Ronaldo, bu sezon farklı seviyelerde de olsa ciddi şekilde eleştiriliyor.

Her ikisinin de sözleşmelerinin ikinci yılına sadık kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Ancak yıl sonunda Katar 2022 Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurursak hiçbir oyuncu kısa sürede kendisini yerinden etmek istemeyecektir.

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