Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız savunmacı, Lionel Messi'yi geçmişle kıyasladı.

Tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, Barcelona forması ile 2005-2021 yılları arasında 778 maçta 672 gol kaydetmiş ve hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde sayısız başarı yakalamıştı.

Katalan ekibindeki döneminde altı kez de Ballon d’Or kazanan yıldız oyuncu, kulübün ekonomik şartları gereği ayrılık kararı almak durumunda kalmış ve Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

PSG’nin Ligue 1’deki rakiplerinden Troyes forması giyen ve bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturan Adil Rami, geçmişe kıyasla Lionel Messi’yi savunmanın artık daha kolay olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Mauricio Pochettino yönetimindeki Paris Saint-Germain’de yeni sezonda beş maçta görev yapan Messi, tek golünü Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester City maçında kaydetti ve bununla birlikte Rami, efsanevi oyuncunun hücumda eskisi kadar büyük bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Fransız savunmacı, Valencia ve Sevilla forması giydiği dönemlerde Messi ile 12 maçta rakip olmuştu.

Ligue 1’in resmî internet sitesine açıklamalarda bulunan Rami, şunları söyledi: “Bu maçlarda hiç kazanan tarafta yer almadım, ama bazı berabere biten karşılaşmalar vardı ve ondan dört-beş kez de formasını aldım.”

“Çok güçlüydü ve hareketliydi. Ofsaytta olurdu, orta alana dönerdi ve sonra tekrar hücuma çıkardı.”

“Ancak şimdi ise daha pasör bir oyuncuya dönüştü ve bu da savunmacıların işini kolaylaştırdı, artık onu bekleyebiliyoruz.”

“Artık o kendisiyle özdeşleşen slalom hareketlerini eskisi kadar yapamayacağını düşünüyorum.”

Rami’den Mbappe sözleri

Ayrıca Rami, vatandaşı Kylian Mbappe’ye duyduğu hayranlığı da dile getirdi ve genç yıldızın Messi ile aynı takımda yer alarak farklı bir seviyeye ulaşabileceğini söyledi:

“Kylian Mbappe’nin büyük bir hayranıyım ve Ballon d’Or kazanmasını canıgönülden istiyorum. PSG’de kaldığı için mutluyum çünkü Messi ona çok şey katacaktır.”

“Dürüst olmam gerekirse, eğer Mbappe takımdaki rolünü anlarsa PSG rakiplerinin canını çok yakacaktır.”

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