Eski Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti

1989 - 1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık görevi yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti.

'nin eski başkanlarından Metin Aşık, yaşamını yitirdi. Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Sarı-lacivertliler, Aşık'ın başkanlığı döneminde bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Fenerbahçe de eski başkanlarının vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."