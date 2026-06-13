Eski federasyon başkanı: Hamdallah'ın krizlerinin sebebi "yalan"… Cidde'de haksızlığa uğradı!

Suudi Al-Ittihad kulübünün eski genel müdürü Fajr Hamed Al-Balawi, Faslı Abdurrazak Hamdallah’ın “Al-Amid”deki dönemi hakkında bir sürpriz açıklama yaptı; bu dönemde Hamdallah, kulüpten ayrılış şekli nedeniyle bazı suçlamalara maruz kalmıştı.

Al-Ittihad ve Hamdallah, 2024 yazında bir çıkmaza girdi. Faslı forvet, Fransız Karim Benzema'nın ardından ikinci adam rolünü oynamayı reddetti ve taraflar arasındaki sözleşme feshedildi. Ardından Hamdallah, Al-Shabab'a katıldı.

Bu konuyla ilgili olarak El-Balawi şunları söyledi: "El-Ittihad'da Hamdallah ile yakından çalıştım. O dürüst bir insan, yalan söylemeyi sevmez ve hak ettiği takdir ve övgüyü almayı ister, çünkü o harika ve son derece disiplinli bir oyuncu."

"Hamadallah, Al-Ittihad'da harika performanslar sergiledi ve daha önce iddia edildiği gibi sorun çıkarmadı. O son derece profesyonel ve işini seven bir oyuncu, ancak başına gelenler onu rahatsız etti" diye ekledi.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Hamdullah'ın maaşı 6 ay gecikti ama o hiçbir şey söylemedi, antrenmanlarına devam etti ve maçlara normal şekilde çıktı. Sonra 9 numaralı forması elinden alınarak Benzema'ya verilmesi gibi bir haksızlığa maruz kaldı."

Ve şöyle devam etti: "Hamdullah netliği sever ve bunun tersini hissettiğinde sinirlenir ve kontrolünü kaybeder. Bazıları onun sorun çıkardığını düşünür, ancak öyle değildir. Al-Shabab ve Al-Nassr'dan ayrılmasının sebebi yalanlardı."

Son olarak şunları söyledi: "Al-Taawoun, Hamdallah ile sözleşme imzalayarak harika kazançlar elde edecek, çünkü o, dediğim gibi, faydalı bir oyuncu ve dürüstlüğü seviyor."