Eski FC Twente yıldızı Douglas (38) Hollanda’da gözaltına alındı

Douglas Teixeira geçen hafta aile içi şiddet şüphesiyle gözaltına alındı, De Twentsche Courant Tubantia bunu duyurdu. FC Twente'nin eski savunmacısı, sorgu hâkiminin cuma günü tutukluluk halini on dört gün uzatma kararı almasının ardından şimdilik cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Bölgesel gazeteye göre Douglas, bir kadına yönelik aile içi şiddetle suçlanıyor. Tam olarak ne yaşandığı ise şu an için net değil ve olayla ilgili soruşturma hâlâ sürüyor.

Tutukluluk süresinin uzatılması, Douglas'ın en az on dört gün daha tutukevinde kalacağı anlamına geliyor. Tubantia'ya göre bu süre tek başına şüphenin ciddiyeti hakkında mutlaka bir şey söylemiyor, ancak bu dönem soruşturmayı sürdürmek için kullanılabiliyor.

Douglas, Hollanda'da özellikle FC Twente'deki dönemiyle tanınıyor. Brezilya doğumlu savunmacı 2007'de Enschede'ye geldi ve burada takımın değişmez isimlerinden biri haline geldikten sonra kulüp adına iki yüzden fazla maça çıktı.

Douglas, FC Twente ile önemli sportif başarılar yaşadı. Lig şampiyonluğu yaşadı, Hollanda Kupası'nı kazandı ve iki kez Johan Cruijff Schaal'i kaldırdı; ayrıca Hollanda vatandaşlığını aldıktan sonra bir kez de Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Ancak sonunda milli maçta forma giyemedi. Douglas, Enschede'deki yıllarında bunun dışında birkaç kez olumsuz haberlerle de gündeme geldi; bunların arasında hakem Ruud Bossen ile yaşanan bir olayın ardından ağır bir ceza alması da vardı.

FC Twente'den ayrıldıktan sonra Douglas kariyerini bir süre yurt dışında sürdürdü. Nisan 2017'de, Sporting Portugal ile sözleşmesi bulunurken doping yaptığı tespit edildi ve 2021'de profesyonel kariyeri Würzburger Kickers'ta sona erdi.

Douglas son yıllarda Twente bölgesinde amatör futbolda faaliyet gösteriyordu. 2025 yazından bu yana Enschede ekibi TVV'de oyuncu ve yardımcı antrenör olarak görev yapıyor; ayrıca Vogido'nun bir genç takımını çalıştırıyor ve FC Twente/Heracles akademisinde görev alıyor.